So schmecken die neuen Biere des Bierkönigs auf Mallorca

Zum zweiten Mal findet im Bierkönig die Craft-Biermesse statt. Wie schon im vorherigen Jahr werden in kleinen Holzhütten viele Köstlichkeiten "Made in Mallorca" verkauft - darunter die auf Mallorca hergestellten Craft-Biere von Beer Lovers, Forastera, Cas Cerveser, Toutatis und Bier Ralf.

Dabei hat der Bierkönig zwei neue Biere im Angebot, die auch im Sommer an der Bar rechts vom Haupteingang verkauft werden sollen. 3,90 Euro soll der gezapfte 0,3-Liter Craft-Bier kosten. Die Flaschen sollen im neuen Fanshop des Bierkönigs verkauft werden, der rechts gegenüber vom Bierkönig eröffnet. Die MZ hat die beiden neuen Sorten probiert.

Das erste ist ein Craft-Bier mit 5 Vol.-% Alkohol und heißt "Bierkönig Alt". Schon im Vorjahr gab es ein Craft-Bier vom Bierkönig auf der Messe, dies ist der umetikettierte Nachfolger. Es erscheint eher kupfernfarben als wirklich dunkel im Glas und schmeckt durchaus süffig, hat einen guten Eigengeschmack mit einer malzigen Note. Eher eine würzige Erfahrung.

Beim "Bierkönig Pils" prickelt im Vergleich mehr Kohlensäure auf der Zunge, es ist etwas leichter, hat dennoch durchaus einen unverkennbaren Eigengeschmack, nicht zu bitter, eher etwas hopfig. Der Akoholgehalt ist gleich.

Fazit: Beide Biere lassen sich gut trinken, eher etwas zum Genießen.

Es gibt noch eine Neuheit im Bierkönig. Die alten Bierkrüge aus Glas werden abgeschafft und mit Maßkrügen aus nahezu unkaputtbaren Kunststoff ersetzt. So sollen Schnittverletzungen durch kaputte Bierkrüge vermieden werden, sagte eine Sprecherin.

Wer zur Craft-Biermesse auf der Insel ist - am Freitag (15.3.) ab 18 Uhr geht es los. Um 21.30 Uhr spielen "The Red Suns", von Mitternacht bis 2 Uhr treten die "Old Noise" auf.

Samstag kann man die Buden im neuen Bereich ab 12 Uhr besuchen. Ab 19 Uhr spielen "Six or Nine", ab 21.30 Uhr "The Red Suns", und "Old Noise" beenden den Abend wieder um 2 Uhr.

Sonntag ist wieder ab 12 Uhr geöffnet, "Six or Nine" spielen von 19 bis 21 Uhr, "The Red Suns" von 21.30 bis 23.30 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.