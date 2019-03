Mallorca feiert den Tag des Waldes

Am heutigen Donnerstag (21.3.) ist der internationale Tag des Waldes. Zu diesem Anlass hat sich die MZ bei einem Ortstermin intensiv mit den mallorquinischen Wäldern beschäftigt. Lesen Sie im E-Paper sowie in der aktuellen Printausgabe 985 vom 21. März, wie es dem Wald auf Mallorca geht, was sich Experten wünschen warum die Wälder trotzdem traumhaft sind. /sw

