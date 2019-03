TV-Tipp: "Mallorca à la carte" rund um Sóller

Kulinarisch geht es am Samstagnachmittag (23.3.) im WDR bei der Sendung "Mallorca à la carte" zu. Reporter Stefan Quante besucht in der halbstündigen Sendung in der Bucht von Sóller unter anderem deutsche Top-Köche der Insel, darunter den in Port de Sóller wirkenden Rheinländer Marcel Battenberg. Der Film will zeigen, dass das "ehemalige mallorquinische Einerlei" einem "breiten Geschmacksmix gewichen", wie es in der Programmvorschau heißt.

Im Film fährt der Erzähler mit den Protagonisten zu ihren persönlichen Lieblingsplätzen. Dort erfährt der Zuschauer mehr über die Insel und ihre Bewohner sowie die kulinarischen Geheimnisse.

Und er lernt auch noch andere Menschen kennen - einen deutsch-spanischen Angusrindzüchter, einen norddeutschen Finca-Hotelier und ein junges Paar, das sein Glück mit einer Currywurstbude in Port d'Andratx gefunden hat. Diese Protagonisten zeigen das kulinarische Mallorca von der bodenständigen Seite. /jk

"Mallorca à la carte" am Samstag (23.3.) um 16.45 Uhr im WDR (Wiederholung am Donerstag, 28.3., um 1.25 Uhr)