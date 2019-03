Nostalgie-Zirkus tourt über Mallorca

Mit dem Circ Històric Raluy tritt ein besonders farbenfroher, familienfreundlicher und nostalgisch-altmodischer Zirkus erstmals auf der Insel Mallorca auf. Am Donnerstag (4.4.) beginnt der in den 1970er Jahren in Katalonien gegründete Zirkus einen mehrmonatigen Aufenthalt auf den Balearen-Inseln.

Der Zirkus ist unter anderem dafür bekannt, dass die 40 Artisten und Mitarbeiter in besonders alten und authentischen Zirkuswagen reisen. Das Zelt verzaubert durch die Farbenpracht. Eine über 100 Jahre alte Orgel spielt traditionelle Zirkuslieder. Die Kompanie bereiste in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 40 Länder. Auf Mallorca ist es der erste Aufenthalt. Den Sommer über wird der Zirkus in verschiedenen Inselorten auftreten. Infos zu Terminen und Karten werden auf der Zirkus-Website bekannt gegeben. /tg