Junge Hilfsköchin gewinnt veganes Wettkochen auf Mallorca

Die junge Köchin Patricia Escudero hat den Wettbewerb für veganes Kochen auf den Balearen gewonnen. Das Wettkochen wurde am Montag (8.4.) im Restaurant Moss in Palma de Mallorca ausgetragen. Escudero ist erst 20 Jahre alt und arbeitet zur Zeit als Hilfsköchin im Restaurant Bon Lloc in Palma.

Den ersten Preis des Wettbewerbs gewann Escudero mit einer Art chinesischen Brots (Bao) aus Soja, mit Konsistenz und Geschmack von Hühnerfleisch. Sie servierte es mit Gurke und gebackenen Kartoffelen mit Thymian und Knoblauch. Als Nachtisch präsentierte sie der Jury eine Halbkugel aus weißer Schokolade mit Orangencreme-Füllung.

Auf dem zweiten Platz landete Zahira Font aus dem Restaurant Villa Vegana in Selva. Den dritten Preis erlangte Leonardo Simone vom Restaurant Avocado in Cala Major. /tg