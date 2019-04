Was tun bei schlechtem Wetter zu Ostern auf Mallorca?

Viele Touristen nutzen die Osterferien für einen Mallorca-Urlaub. Doch das Wetter spielt dieses Jahr nicht mit. Graue Wolken, viel Wind und Regen sagt der spanische Wetterdienst vorher (hier der Wetterbericht). Damit es doch noch schöne Tage werden, hat die MZ Ihnen neun Tipps zusammengestellt.



1. Sich in einer Kletterhalle austoben

Eigentlich wäre die Jahreszeit ideal für eine Klettertour im Freien. Wenn da nur nicht dieser Regen wäre, der die Felsen so glitschig macht. Einen festen Griff haben Sie in der Kletterhalle Es Rocodrom in Inca (C/. Mandrava, 107). Für die kleinen Kletterer gibt es einen Kinderbereich. Für die Großen reichlich Strecken in drei verschiedenen Räumen. Beim Klettern auf dem Moonboard können verschiedene Schwierigkeitsgrade gewählt werden. Das Es Rocodrom hat über die Feiertage von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. Nur am Ostersonntag bleibt die Kletterhalle geschlossen. Der Eintritt kostet pro Person 7 Euro. Kletterausrüstung gibt es vor Ort gegen Aufpreis zur Leihe.



2. Brunchen im Hotel Nakar in Palma

Selbst wenn es aus Eimern gießen sollte, im Hotel Nakar (C/. Avinguda de Jaume III, 21) sitzen Sie über den Dächern von Palma unter einer wasserfesten Markise, lassen den Blick über die Kathedrale bis zum Meer schweifen und laben sich an Köstlichkeiten beim Brunch. Immer sonntags (außer im Sommer) fährt der Chef Miquel Calent von 12 bis 15 Uhr von einer großen Vielfalt an Brot und Brötchen über Tortillas, Käse, Wurst, aber auch Lachs-Tartar bis hin zu warmen Gerichten wie Reisspezialitäten oder gegrilltem Rindfleisch eine breite Palette an Speisen auf. Als kleines Schmankerl legen zum Brunch die beiden DJs Ángel und Tony auf. Der Spaß kostet pro ­Person 25 Euro. Einen Tisch sollten Sie unter 871-51 00 46 vorab reservieren.

Die weiteren sieben Tipps lesen Sie im E-Paper der Mallorca Zeitung.