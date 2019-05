Im Coca Toneta können Sie künftig Maria Solivellas Blechkuchen essen

Am 16. Mai eröffnet Maria Solivellas - Köchin im bekannten Restaurant Ca na Toneta in Caimari - ein neues zusätzliches Angebot in Palma de Mallorca. Unter dem Namen Coca Toneta serviert das neue Restaurant im Fünf-Sterne-Stadthotel Sant Francesc de Palma Essen.

Im Mittelpunkt des Angebots stehen die für die mallorquinische Küche typischen herzhaften "cocas", also pizzaähnliche, herzhafte Blechkuchen. Für den Boden will sie Mehl aus Blat Xeixa - eine mallorquinische Weizenart - benutzen. Die Öffnungszeiten auf der Dachterrasse des Hotels sind auf die Abendstunden (19 bis 23.30 Uhr) und auf die warmen Monate Mai bis Oktober beschränkt. /tg

