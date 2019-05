Wo Palma jung, urban und hip ist

Der Hamburger ist ein Klassiker unter den Mahlzeiten. Eine Scheibe gebratenes Fleisch zwischen zwei Brötchenhälften garniert mit Salat und wahlweise Tomaten und Käse. Der Trend geht jedoch dahin, immer mehr in den Burger reinzupacken. Das Badal Corner hat das perfektioniert. Die Zutaten sind ausgefallen: Foie gras, Pilze oder Sobrasada. Statt Ketchup und Mayonnaise gibt es beim italienischen Burger Pesto drauf. Der Inhalt zwischen den Brötchenhälften ist so hoch gestapelt, dass das Essen einer Herkulesaufgabe gleicht. Da scheint es eine gute Idee, die Brötchen gleich ganz wegzulassen. Denn wie der Mann und die Frau von heute wissen, machen die bösen Kohlenhydrate dick. Low Carb nennt sich diese Diät, die ohne sie auskommt. Wenn man dann noch die Pommes frites zum Burger weglässt, hat man fast schon eine gesunde Mahlzeit zu sich genommen. Das Fast Food zum Abnehmen ist so bekannt, dass es ohne Reservierung keinen Tisch gibt.

Alles an einem Ort: Die Plaça Raimundo Clar

Kein Platz in Palma vereint derzeit so viel lässiges Stadtleben wie die Plaça Raimundo Clar. Benannt nach einem ehemaligen Juristen und Kulturminister, findet sich hier auf wenigen Metern alles, was man braucht. Im Friseurladen Botons lassen sich hippe Palma-Mamis die Haare schneiden, ein paar Schritte weiter gibt es bei Botons Concept eine kuriose Mischung aus stilvollen Deko-Objekten und Shampoos. Der Großstadt-Papa lässt sich Undercut und Bart bei Raor Barbers stutzen. Freunde von kalorienreichem Essen machen sich über eine francesinha in der Tasquita d'Esquina her, lassen sich einen der Burger bei Raimundo Burger servieren oder trinken ihr Bier bei Beer Lovers. Kanarische Tapas gibt's bei La Vieja de Jonay Hernández, ein täglich wechselndes Qualitätsmenü bei La Juanita. Will man es etwas günstiger, empfiehlt sich das Mittagsmenü in der Kantine des Kulturzentrums Flassaders. Und auf ein Bier oder einen Absacker geht's in die Bar Sa Travessa, die auch ab und zu Ausstellungen zeigt.



Kaffee Trinken und Arbeiten: Café RiuTort

Reisende und Einheimische zeigen sich gleichermaßen begeistert von dem in einer Seitenstraße der Rambla gelegenen Café Riutort. Kostenloses WLAN, exzellente Snacks und freundliche junge Eigentümer machen das Café zu einem guten Ort, um eine Runde zu arbeiten, zu lesen oder sich auch einfach nur zu entspannen. Aber nichts kommt so gut weg wie der Kaffee, der dort serviert wird. Die Betreiber Joanaina Rosselló, Philologin mit Schwerpunkt Arabisch, und der Schauspieler Alberto Comas importieren ihn direkt vom Hersteller in Kolumbien. Ihr erklärtes Ziel: die Kaffee-Kultur der Eltern und Großeltern wiederzubeleben, die verloren ging, als die Cafés der Stadt anfingen, Rendite vor Qualität zu stellen. Das Innendesign wirkt mit seinen unprätentiösen, eher minimalistisch gehaltenen Farben und Formen eher nordisch als mediterran. Und auch das Frühstück wird in höchsten Tönen gelobt. Und all dies bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bartpflege: Truhán y Señor und Syndicate Barbers Truhán y Señor, die im Gegensatz zu einigen Kollegen auf Elemente des Männlichkeitskults wie Whiskey zum Bart-Trimmen verzichten. Wer Spirituosen und Musik vom Plattenteller während des Frisörbesuchs möchte, kann zum Holländer Bob van der Hoek bei Syndicate Barbers, der für Polemik sorgte, weil er keine Frauen und Kinder in seinem Etablissement dulden wollte. Auf Mallorca gibt es eine lange Barbiertradition. Während viele alte Geschäfte in den vergangenen Jahren zugemacht haben, ist eine neue Riege an Salons entstanden, die neben ihrem Handwerk auf ein stilvolles Ambiente setzen. So etwa bei, die im Gegensatz zu einigen Kollegen auf Elemente des Männlichkeitskults wie Whiskey zum Bart-Trimmen verzichten. Wer Spirituosen und Musik vom Plattenteller während des Frisörbesuchs möchte, kann zum Holländer Bob van der Hoek bei, der für Polemik sorgte, weil er keine Frauen und Kinder in seinem Etablissement dulden wollte. Truhán y señor, Carrer Missió, 2 (Local 8), Di.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. 9–15 Uhr/Syndicate Barbers, Carrer Joan Crespí, 13, Di.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. 12–15 Uhr, Mo. 13–19 Uhr

Achtung, Bunt: Maricastaña

Carrer del Carme, 21, Mo.–Fr. 8–16 Uhr, Sa. 9–13 Uhr

Seit 2016 versorgen Sergio Gamisans und Vicky Pinar die Bewohner Palmas mit allem, von dem man nicht wusste, dass man es haben wollte. Unterhosen in Frida Kahlo-Optik, Socken im Suhi-Look und Kleider mit Wasser-

melonen-Design. Daneben zahlreiche Deko-Objekte. Hauptsache alles ist bunt, ein bisschen verrückt und von spanischen Designern. Frauen finden in dem charmanten Eckgeschäft, das einen gewöhnlichen Samstagmorgen auch mal zu einer kleinen Party umwandelt, ein breiteres Angebot als Männer. Allerdings – wer will sich an traditionelle Geschlechterrollen halten? Und keiner muss hier Angst haben, nicht cool genug für den Laden zu sein. Denn Gamisans und Pinar sind locker und charmant und müssen niemandem etwas beweisen. Plaça de la Mercè, 4, Di.–Sa. 10–14, 17–20 Uhr.

Kunst mit Industriecharme:Galerie l21

Plaça del Comtat del Rosselló, 7, Di.–Sa. 13–23 Uhr