Dieses Kreuzfahrtschiff schaut dieses Jahr jeden Montag auf Mallorca vorbei

Immer montags gibt es im Hafen von Palma de Mallorca in den kommenden Monaten wieder was zu gucken für Fans von Kreuzfahrtschiffen: Seit dem 6. Mai und bis Mitte September ist jeden Montag die "Oasis of the Seas" zu Gast im Hafen von Palma de Mallorca. Das Schiff ist 362 Meter lang und kann bis zu 22 Knoten schnell fahren. Gebaut wurde die "Oasis of the Seas" in der Werftt STX Europe im finnischen Turku. Im Inneren des Schiffes stehen den Passagieren 2.742 Kabinen zur Verfügung, 1.796 davon mit Balkon. Maximal ist das Schiff für 6.780 Urlauber ausgelegt. 2.200 Besatzungsmitglieder kümmern sich um die Passagiere.

Das Schiff, eines der größten der Welt, bietet alle möglichen Annehmlichkeiten, darunter einen großen Park, Central Park genannt, mit Pflanzen und Bäumen aus verschiedenen Ländern, ein Theater, in dem Spektakel mit Wasser aufgeführt werden sowie eine Eislaufbahn. Ins Opal-Theater passen 1.300 Menschen, daneben steht den Passagieren ein Casino zur Verfügung.

Das Schiff wurde kürzlich in Cádiz repariert, nachdem es in Freeport auf den Bahamas einen Unfall erlitten hatte. In einer Werft sollten kleine Ausbesserungsarbeiten ausgeführt werden, als ein Teil der schwimmenden Mole, an dem das Schiff festgemacht war, unterging. Das Schiff gehört zur Oasis-Serie mit den Schwesterschiffen "Allure of the Seas", "Harmony of the Seas" und "Symphony of the Seas". /jk