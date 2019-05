Entworfen von Mallorquinern für alle, die Mallorca lieben

In privilegierter Umgebung, nur 15 Minuten von Palma entfernt, mit den Bergen auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite liegt der Mhares Sea Club, eine entspannende Oase, die von Mallorquinern entworfen wurde für alle, die Mallorca lieben. Der Club ist in drei unterschiedliche Ebenen aufgeteilt: Es gibt einen herrlichen Pool direkt am Meer, ein exzellentes Restaurant und eine Chillout-Area, von wo aus man den unvergleichlich schönen Sonnenuntergang beobachten kann.

Der Mhares Club liegt direkt am Meer und ist buchstäblich ein Ort, wo Himmel und Meer sich begegnen. Hier kann man Sonne tanken und wird gleichzeitig stets von der Meeresbrise erfrischt. Die bequemen Sonnenliegen laden ein, einen Tag mit Freunden zu verbringen oder einfach ein gutes Buch zu lesen und sich zwischendrin im Pool direkt am Meer zu erfrischen. Und nebenher genießt man die wunderbare Aussicht auf die Bucht von Palma und die Serra de Tramuntana – mit einem Cocktail in der Hand, mitten in der Natur.

Das Restaurant 'Es Tamarell' bietet moderne mallorquinische Küche mit Blick aufs Mittelmeer. Hier verwenden mallorquinische Küchenchefs die frischesten Zutaten der Insel, um klassische mallorquinische Gerichte mit modernen Nuancen und Speisen aus anderen Kochkulturen hervorzubringen. Die Weinkarte ist ausgiebig, zur Auswahl stehen unter anderem die besten lokalen Produzenten. Reservieren Sie einen Tisch, um ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis mit nach Hause zu nehmen!

Den Tag kann man dann im "Bauxa" ausklingen lassen, der Chillout-Area des Mhares Sea Club. Hier dreht sich alles um Cocktails, Musik und die wunderbare Atmosphäre zum spektakulärsten Sonnenuntergang, den man inselweit erleben kann. Es gibt keine bessere Art, den Tag zu verabschieden, als mit einem Cocktail in der Hand die Sonne langsam hinter den Gipfeln der Serra de Tramuntana versinken zu sehen. Dieses authentische Naturschauspiel können die Gäste des Bauxa von den besten Plätzen in der ersten Reihe aus erleben.

Die Macher des Mhares Sea Club sind tief verbunden mit ihrer Insel und zeigen das in allem, was sie ihren Gästen bieten. Sie haben einen einzigartigen Ort geschaffen, an dem man Mallorca gemeinsam mit anderen auf ganz besondere Weise genießen kann. Dabei stehen der Respekt gegenüber der Natur und die Nutzung lokaler Produkte im Mittelpunkt. So trägt Mhares Sea Club dazu bei, die Zukunft Mallorcas zu sichern.