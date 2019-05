Unvergessliche Sonnenuntergänge

Nach dem Erfolg der Eröffnungssaison der Chillout Lounge Sa Dragonera im vergangenen Jahr – der beeindruckenden und faszinierenden Sky Bar des Hotels H10 Casa del Mar – wird im zweiten Jahr mit einer Neuheit durchgestartet, wobei der weiße Sandstrand und das türkisfarbene Wasser von Santa Ponça nach wie vor als traumhafte Kulisse dienen.

Ab 19.00 Uhr öffnen sich die Türen für ein breit gefächertes Publikum, das die Sonnenuntergänge mit Musikbegleitung genießen möchte. In diesem Jahr werden nicht nur köstliche Snacks und Cocktails, sondern auch Wasserpfeifen angeboten. Dies alles in einem geradezu privilegierten Lokal, das eigens dafür entworfen wurde, die herrlichsten Sonnenuntergänge am Mittelmeer bewundern zu können.

Nach den beiden Boutiquehotels H10 Blue Mar und H10 Punta Negra stellt das renovierte 4-Sterne-Hotel H10 Casa del Mar das dritte Hotel der renommierten H10 Hotelkette auf Mallorca dar. Es wurde vollständig renoviert und verfügt über ein modernes Gebäude mit stilvollen Superior Zimmern, ein ruhiges Restaurant mit Terrasse und direktem Zugang zum Strand sowie eine Sonnenterrasse mit einem spektakulären Infinity Pool, von dem aus Sie die gesamte Bucht überblicken können.

Darüber hinaus bietet das À-la-carte-Restaurant Barracuda mit Außenterrasse ein köstliches gastronomisches Angebot im Bistro-Stil. Ein idealer Ort, um in bester Gesellschaft einen Drink oder jede Art von Gericht am Pool zu sich zu nehmen: von Tapas und Salaten über Fischgerichte und Paella bis hin zu anderen Spezialitäten wie dem köstlichen Black Angus Burger oder einem frischen Lachsfilet mit Orangensauce, Dill und Spargel.