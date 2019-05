Exklusive Oasen zum Abschalten

Große Sonnenschirme direkt am Wasser.

Große Sonnenschirme direkt am Wasser. Foto: Zhero Hotel

An echten Traumlocations auf Mallorca hat Zhero Hotel Group zwei erstklassige Beach Clubs entstehen lassen, die von der Qualität zeugen, für die die Gruppe steht. Der Zhero Beach Club in Cala Major und das Zhero Boathouse in Magaluf bieten ihren Gästen die Möglichkeit, Veranstaltungen und private Feste zu organisieren. Dank der einladenden und intim gestalteten Atmosphäre, einem ausgezeichneten Musikangebot und zahlreichen Rahmenoptionen können die Gäste sicher gehen, dass ihr Event ein Erfolg wird.



Zhero Beach Club

Von hier aus bietet sich ein unvergleichlicher Blick über die Bucht von Palma. Der Club bietet den perfekten Rahmen, um zu relaxen und erlesene Speisen unter den großen Sonnenschirmen beim Pool direkt am Meer zu genießen.

Die verführerische Speisekarte hält köstliche Optionen zum Genießen im geselligen Beisammensein bereitet. Die kulinarischen Möglichkeiten sind so vielfältig, dass für jeden Anlass das richtige geboten ist und so jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Es gibt eine große Auswahl an köstlichen Sushi Rolls und Thunfisch-, Lachs oder Avocado-Sashimis, aber auch klassische Optionen wie Ceasar Salad, delikaten Französischen Kopfsalat, knusprige Hähnchenflügel an scharfer Chili-Mayonaise oder Wagyu Burger.

Zhero Beach Club öffnet um 11 Uhr und schließt um 20 Uhr, wenn im Sommer die Sonne langsam im Meer zu versinken beginnt.



Zhero Boat House

Zhero Boat House ist eines der besten Beispiele für die gelungene Neugestaltung des exklusiven Freizeit- und Gastronomieangebots an der Küste von Calvià. Einheimische wie Gäste können in dem einladenden Ambiente direkt am Strand das vielfältige Serviceangebot genießen und im Schatten alter Pinien, die den Chillout-Bereich umgeben, den Alltag vergessen und sich ganz dem sanften Rauschen der Wellen hingeben.

Während die Gäste auf bequemen Sonnenliegen entspannen, können sie sich von 11 Uhr vormittags bis in die Nacht hinein von einer großen Auswahl an Cocktails, mallorquinischen Weinen oder französischem Champanger verwöhnen lassen.

Zum Mittag- oder Abendessen ist der Restaurantbereich der perfekte Rahmen, um gesellige Stunden mit Freunden zu verbringen und Köstlichkeiten wie panierte Shrimps, Enten-Salat mit Grapefruit, Rucola mit Burrata, erstklassigen Teriyaki-Lachs oder im Ofen gegartes Bio-Hähnchen zu genießen.