TV-Tipps für Fans der Mallorca-Küche

Franz Xaver Gernstl mit Journalistin Deborah auf dem Markt in Palma de Mallorca Foto: BR

Wer sich für Kulinarisches rund um Mallorca interessiert, wird im deutschen Fernsehen dieser Tage gleich mehrmals fündig. Am Donnerstag (30.5.) widmet der Bayrische Rundfunk die Serie "Gernstls kulinarische Ermittlungen" der Insel, am Freitag (31.5.) hat auch der MDR Mallorca-Rezepte im Programm.





Gernstls kulinarische Ermittlungen

Kulinarik-Kenner Franz Xaver Gernstl ist mit seinem Team unterwegs, um herausfinden, was die Mallorquiner essen. Begleitet werden sie dabei von einer Einheimischen, der Journalistin Deborah, die auch eine gute Köchin ist. Mit ihr geht es auf den Markt von Palmas Inviertel Santa Catalina. Hier findet man alles, was die Insel an Spezialitäten zu bieten hat, zum Beispiel die legendäre Sobrassada, eine fette Paprikawurst.

Deborah erklärt dem Besucher, dass in Mallorca jedes Produkt seine Hauptstadt hat. Aprikosen kauft man aus Porreres, Melonen aus Vilafranca, Orangen aus Sóller und Kartoffeln aus Sa Pobla. Auf Mallorca findet man alte Getreidesorten, die auf dem Festland längst in Vergessenheit geraten sind. Ganz im Norden, bei Pollença, backt Tomeu Morro im selbst gebauten Steinofen mit Urgetreide wie Emmer und Einkorn. Im Can Magi werden jeden Tag einige Zentner Wurstteig von Hand geknetet. Aus dem Fleisch der besonders fetten, schwarzen Schweine entsteht die Wurstspezialität Sobrassada.

Auch Spitzenkoch Andreu Genestra schwört auf diese bäuerliche Leckerei. Laura Calvo erntet Flor de Sal, eine "magische" Angelegenheit. Gernstl trifft auch ein paar Deutsche, die auf Mallorca ihre zweite Heimat gefunden haben. Einer von ihnen ist Reinhold Rath, der Schokolade herstellt, und die ehemalige Konzertmusikerin Luise Eike, die heute Rinder züchtet. Die kulinarische Rundreise endet in Deborahs Familienrestaurant.

Der erste Teil der Mallorca-Trilogie von "Gernstls kulinarische Ermittlungen" ist am Donnerstag (30.5.) um 14.45 Uhr im BR zu sehen. Teil 2 läuft am 10. Juni, Teil 3 am 20. Juni.





Neues von hier & Leichter leben

Die Mittelmeerinsel Mallorca begeistert jedes Jahr ihre Besucher mit entspannter Atmosphäre, Natur und einer Küche der Extraklasse. Auch Sternekoch Christian Henze lässt sich von der leichten, mediterranen Küche inspirieren und entwickelt Rezepte für das Urlaubsgefühl zu Hause. Geeignet für Nachkocher.

MDR Neues von hier & Leichter leben läuft am Freitag (31.5.) um 17 Uhr im MDR.