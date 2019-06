TV-Tipp: Tim Mälzer kocht auf Mallorca

Tim Mälzer ist am Samstag (1.6.) im Fernsehen zu sehen, wie er auf der Insel kocht. Der erste Teil des Vierteilers wird im NDR ausgestrahlt.

17.30 Uhr beginnt die halbstündige Sendung "Auf Mallorca - Frischer Fisch vom Grill". Dabei handelt es sich um eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung erfolgte bereits 2012.

In der Sendung sucht Mälzer auf Märkten, auf See und in kleinen Inseldörfern nach landestypischen Spezialitäten, von der Streichwurst Sobrasada bis zum Eintopf Sopa Mallorquina.