Das empfiehlt Ihnen die New York Times auf Mallorca

Der NYT-Kurztripp endet in der La Rosa Vermutería in Palma. Foto: La Rosa Vermutería

Mallorca, das ist viel mehr als Sauftourismus, stellt jetzt auch die US-amerikanische Tageszeitung "New York Times" fest, die ihren Lesern ausführlich beschreibt, wie man den perfekten Wochenend-Kurzurlaub auf der Insel verbringt. Von den Tipps können sich deutsche Urlauber freilich auch inspirieren lassen.

Der Freitagnachmittag beginnt um 13 Uhr - 1 p.m. - mit einem Spaziergang von Palmas Waldschlösschen Castell Bellver runter in die Stadt und am Wasser entlang bis zum Kathedralen-See Parc de la Mar. Anschließend kann man durch die wichtigsten Galerien der Altstadt bummeln - Kewenig und Gerhardt Braun - und sich im Laden von Terra Cuita meerblaue Keramikschälchen kaufen. Nach einem Tapas-Abend sollen die Besucher den Tag mit einem Gin Tonic ausklingen lassen.

Samstags geht es dann die Tramuntana-Bergstraße entlang: Valldemossa steht auf dem Programm, die Ludwig Salvator-Häuser Son Moragues und Son Marroig, Deià und Sóller. Auf dem Rückweg nach Palma sollte man unbedingt das Künstler-Atelier von Joan Miró anschauen. Der Abend klingt dann im Restaurant Toque de Queda aus.

Mallorca ganz ohne Strandbesuch geht natürlich auch nicht. Die "New York Times" empfiehlt die Sandstrände am Mondragó Naturpark oder an der Caló des Moro. Anschließend einen Vermut in La Rosa Vermutería trinken und den Kurzurlaub mit einem Mittagessen beenden. Na, überzeugt? Oder kennen Sie bessere Geheimtipps auf der Insel? Wie würden Sie die perfekten zwei Tage auf Mallorca verbringen? /tg