So turbulent feierte Mallorca die Johannisnacht

In der Johannisnacht auf Montag (24.6.) haben sich die Strände und Straßen auf Mallorca mit feiernden Menschen gefüllt. Insulaner und Gäste begingen gemeinsam die "Nit de Sant Joan", wie die Mallorquiner den Vorabend und die Nacht auf den Johannistag nennen.

Fester Bestandteil dieser "fiestas" sind das Grillen im Freundes- oder Familienkreis, die Lagerfeuer am Strand, das nächtliche Baden - möglichst in weißer Kleidung - und die Teufelstänze in den Straßen. Die größte Teufelsbrut - rund 270 Tänzer - tobte vor dem größten Gotteshaus der Insel, der Kathedrale von Palma. /tg