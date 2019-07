Ohne Sand und Salz im Freibad auf Mallorca plantschen

In das 25 Meter lange Becken des Freibads Costitx (Carrer Rafel Horrach) können Besucher täglich von 10–14 und 16–20 Uhr springen. Das Tagesticket kostet 1,80 Euro. Ortsansässige bekommen im Rathaus (Mo.–Fr., 9–14 Uhr) für

Santa Eugènia: mit Lesestoff aus der Bibliothek relaxen

300 Meter von der Kulturfinca Son Bauló entfernt kann man sich im Gemeindewald Sa Comuna täglich von 10 bis 20 Uhr in zwei Becken erfrischen. 6–14-Jährige zahlen 3 Euro, 15–65-Jährige 6 Euro, Rentner und Ortsansässige kommen gratis rein. Samstags gibt's Kinderanimation.

In Santa Eugènia (Carrer de s'Estació) können Badegäste in zwei Becken täglich von 10–21 Uhr für 4 Euro (Kinder) beziehungsweise 6 Euro (Erwachsene) planschen. Residenten zahlen 1 Euro beziehungsweise 2 Euro. Bedienen Sie sich gerne in der Schwimmbad-Biliothek!



Binissalem: Blick auf die Kirche und die Ebene Es Pla

In einer Richtung liegt die Ebene Es Pla, in der anderen das malerische Binissalem. Das Can Arabí (Camí de Bellveure) bietet zwei Becken. Ortsansässige kommen gratis rein, Kinder von außerhalb zahlen 2,50 Euro, Erwachsene Mo.–Fr. 2,50 Euro, Sa. und So. 5 Euro. Täglich von 10.30–21 Uhr.

Bunyola: eines der größten öffentlichen Becken der Insel



Das ehemals als Can Penasso bekannte Bad heißt nun „La Mesón" (Ctra. Soller, km 14,7). In den 33 Meter langen und bis zu drei Meter tiefen Pool können Gäste täglich von 10–20 Uhr eintauchen. Kinder zahlen von Mo.–Fr.