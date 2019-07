TV-Tipp: Zu Besuch in den Traumgärten von Mallorca

Mallorca hat nicht nur wunderschöne Küsten, sondern auch beeindruckende Gärten zu bieten. Auf einer Entdeckungsreise besucht Biogärtner Karl Ploberger die schönsten – er fährt von Alcúdia über Porreres bis in die Gärten von Alfàbia. Der Sender 3.Sat strahlt den Dokumentarfilm dazu am Dienstag (23.7.) um 11.40 Uhr aus.

In der 50-minütigen Sendung wird der Zuschauer von Fernsehgärtner Ploberger unter anderem auf eine Reise durch Orangen-, Clementinen- und Mandarinenplantagen rund um die Finca Son Berga am Fuß der Gebirgskette Serra de Tramuntana mitgenommen. Außerdem hat Ploberger einen Abstecher in den Künstlergarten Sa Bassa Blanca in der Nähe von Alcúdia gemacht. Das denkmalgeschützte Haupthaus mit dem Innenhof, in dem Palmen blühen, erinnert an einen Palast aus dem Film "1001 Nacht". Rundherum gibt es einen Rosengarten mit mehr als hundert Sorten alter englischer Rosen sowie einen Skulpturengarten mit riesigen Granit-Tieren zu bestaunen.

Auch dem Botanischen Garten in Sóller, einem Naturschutzgarten, in dem bedrohte Pflanzen des Mittelmeerraumes geschützt werden, hat Ploberger für die Zuschauer einen Besuch abgestattet. Im Inselinneren, in Porreres, traf sich der Gärtner mit Pflanzenflüsterin Maria Sagreras in ihrem grünen Reich Sa Mesquida. Sie ist unter anderem für die Gestaltung des zauberhaften Gartens Son Ferreret verantwortlich.

Natürlich kommt Biogärtner Ploberger auf Mallorca auch nicht an den Gärten von Alfàbia vorbei. Diese immergrüne Oase aus dem 19. Jahrhundert bietet Besuchern unter anderem skandinavische Tannen oder mexikanische Washingtonpalmen. Bei seinen Besuchen in duftenden Kiefern-, Orangenhainen und schönen Weinreben im Hinterland entdeckte der Gärtner immer wieder versteckte Traumgärten, die viele Touristen nicht kennen.

Der Film ist auch in der 3.Sat-Mediathek zu sehen: https://www.3sat.de/

/ somo, sw