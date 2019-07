An diesem Wochenende geht es von einer Fiesta zur nächsten

Am Wochenende (27.7.-28.7.) finden auf Mallorca besondes viele Dorffeste an, alle halten größere oder kleinere Highlights bereit. Besonders eindrucksvoll: die Prozession zu den Festes de la Beata, der wohl emotionalsten Festivität Valldemossas. Zu Ehren der angeblich mit seherischen Fähigkeiten 1531 geborenen Caterina Tomàs, die im Jahr 1930 von Papst Pius XI. heilig gesprochen wurde, startet am Samstag (27.7.) um 19.30 Uhr der feierliche Marsch durchs Dorf – das meist fotografierte Motiv ist dabei ein Wagen mit der noch kindlichen und von Gleichaltrigen umringten „Beata".

Auch in anderen Inselgemeinden kommt keine Langeweile auf: Vielerorts finden Freitag und Samstag (26./27.7.) Partys mit Livemusik im Freien statt, die sogenannten verbenas. Hier kommen Jung und Alt zusammen, um bis in die Morgenstunden zu tanzen – etwa in Algaida, Binissalem oder Inca (S. 62–63). Nicht verpassen sollte man das große Feuerwerk am Freitagabend (26.7.) um Mitternacht in Alcúdia oder den Feuerlauf am selben Abend um 18 Uhr in Vilafranca. Dort werden die traditionellen Feierlichkeiten seit einigen Jahren noch weiter in die Länge gezogen: Die als neofiestas bezeichneten Veranstaltungen wie der Tanz des Dimoni de sa revolta am Montag (29.7.) in Vilafranca bringen weniger religiöse Tradition, dafür aber eine ordent­liche Portion Satire und Popkultur mit sich (S. 32).