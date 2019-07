Strengere Auflagen für Wohnmobile

Es gibt nicht viele Stellplätze auf Mallorca, an denen Camper mit ihren Wohnmobilen halten und ihre Camping-Utensilien frei ausbreiten können. Zwischen Cala Bona und Costa dels Pins liegt einer der Plätze, an denen das Camping erlaubt ist. Jetzt könnte die Nutzung strenger reguliert werden.

Fünf bis zehn Euro am Tag will das zuständige Rathaus von Son Servera laut einer neuen Gemeindeverordnung für die Nutzung des Schotterplatzes pro Wohnmobil künftig eintreiben, die kommende Woche verabschiedet werden soll - immerhin genössen die Camper seit der Eröffnung 2014 die Vorzüge des Standorts bisher komplett kostenlos: Vom Stellplatz aus sind es nur wenige Meter bis zum Strand von Port Vell, die Wohnmobile stehen hier weitgehend witterungsgeschützt und die Camper dürfen sowohl eine Trinkwasserleitung als auch einen Abfluss für Fäkalwässer nutzen.

Ebenfalls geregelt werden soll - wenn die neue Gemeindeverordnung tatsächlich inkraft tritt - der Lärmpegel auf dem Campingplatz, die genaue Anzahl der Wohnmobile, die dort Station machen dürfen sowie die maximale Aufenthaltsdauer.

Vor allem an den Wochenenden ist der Schotterplatz in der Camper-Szene auf Mallorca sehr gefragt, ebenso in den Hauptferienzeiten im Juli und August. An den restlichen Tagen im Jahr sind häufig nur eine handvoll Camper anzutreffen.