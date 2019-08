TV-Tipp: Kabel eins sucht den leckersten Imbiss auf Mallorca

Am Sonntag (11.8.) zeigt Kabel eins um 14.05 Uhr die Sendung "Abenteuer Leben Spezial" und reist nach Mallorca, Skandinavien und das spanische Festland, um die besten Gerichte der Welt zu entdecken.

Mallorca: Sonne, Strand und gutes Essen - dafür zieht es die Tester Achim und Henry einmal jährlich auf die Insel, heißt es in der Programmankündigung. Im Auftrag des guten Geschmacks durchqueren sie die Insel und suchen nach deutschen Spezialitäten. Diesmal wollen sie wissen, wo es den leckersten Imbiss auf Mallorca gibt.

"Abenteuer Leben"-Reporter Johannes Zenglein ist nach Spanien, in die schönen Olivenhaine nach Ubeda, gereist. Er will wissen, wo die Qualitätsunterschiede des Olivenöls liegen. Gaumenschmaus-Experte Dirk Hoffmann schaut nach, was die Einheimischen in Schweden am liebsten essen.