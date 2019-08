So ist Sightseeing in Palma de Mallorca kostenlos

Castell de Bellver

Die 1300 und 1311 erbaute kreisrunde Burg hoch über Palma gehört zu den größten Sehenswürdigkeiten der Stadt (Sommer: Di.–Sa. 10–19 Uhr, Winter: 10–18 Uhr). Der Eintritt kostet 4 Euro (ermäßigt, etwa für Rentner oder Residenten 2,50 Euro, Kinder unter 14 Jahren frei). Freier Eintritt an Sonn- und Feiertagen von 10–15 Uhr.

Miró Mallorca Fundació



Die Miró-Stiftung im Stadtteil Cala Major wartet nicht nur mit Werken und zwei Ateliers von Joan Miró auf, sondern auch mit dem eindrucksvollen Bau von Rafael Moneo. Di.–Sa. 10–19 Uhr, So. 10–15 Uhr. Regulärer Eintritt: 7,50 Euro, kostenlosen Zugang gibt es samstags 15–19 Uhr und am ersten Sonntag im Monat.

La Almudaina

Als Königspalast fungiert La Almudaina nur noch an ganz wenigen offiziellen Terminen im Jahr. Umso besser: So ist das prunkvolle Innere für Besucher zugänglich. Der Eintritt zum Museum kostet normalerweise 7 Euro (erm. 4 Euro). EU-Bürger kommen gratis rein Mi. und Do. von 17–20 Uhr (Apr.–Sept.) oder 15–18 Uhr (Okt.–März).

Casal Solleric

In dem ehemaligen Stadtpalast am Borne aus dem 18. Jahrhundert wird heute zeitgenössische Kunst ausgestellt. Es gibt meist zwei oder drei sehenswerte Ausstellungen. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag 11–14 Uhr und 15.30–20.30 Uhr, sowie von 11–14.30 Uhr an den Sonn- und Feiertagen. Eintritt frei.

Can Balaguer



In dem brillant renovierten barocken Stadtpalast (Carrer Unió, 3) lässt sich erkunden, wie prachtvoll Mallorcas Adelige einst lebten. Dauerausstellung: Di.–Sa. 10–19 Uhr, So. und Feiertage 11–14 Uhr. Wechselausstellung (bis 30.9.: Ausgrabungen auf dem Eiland Sa Galera): Di.–Sa. 10–14 Uhr, So. und Feiertage 11–14 Uhr.



La Misericordia

In dem 1565 eröffneten ehemaligen Armen- und Krankenhaus ist heute unter anderem ein Kulturzentrum untergebracht. Wechselnde Ausstellungen, bis zum 31. August 2019 etwa Fotografien von dem Marilyn-Monroe-Fotografen Sam Shaw (Di.–Fr. 10 –14 Uhr/ 17.30–20.30 Uhr, Sa. 10–14 Uhr). Eintritt frei.



La Lonja

Die frühere Seehandelsbörse wurde zwischen 1426 und 1447 unter der Leitung des mallorquinischen Architekten Guillem Sagrera erbaut. Sie gilt als eines der herausragendsten Gebäude im gotischen Stil auf den Balearen. Besichtigen kann man sie täglich von 10.30–13 Uhr und 16–22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Museo de Esbaluard

Catedral de Mallorca

Palmas 2004 eröffnetes Museum für moderne und zeitgenössische Kunst ist an die Stadtmauern gebaut. Neben der ständigen Sammlung gibt es wechselnde Ausstellungen (Di.–Sa. 10–20 Uhr, So. 10–15 Uhr). Regulärer Eintritt: 6 Euro, aber freitags entscheidet man selbst, wie viel man zahlt (mindestens 10 Cent).

Die Besichtigung der Kathedrale ist kostenpflichtig (regulär 7 Euro), aber wer sich respektvoll verhält und dem Gottesdienst beiwohnt, kann sie auch kostenlos erleben. Messen gibt es Mo.–Fr. um 9 Uhr, Sa. um 9 und 19 Uhr

sowie So. um 10.30, 12 und 19 Uhr. Für Gottesdienst­besucher öffnen die Tore eine halbe Stunde vorab.