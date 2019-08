Tausende Teilnehmer beim Entenhaschen in Can Picafort

Fast 3.000 Fiesta-Besucher haben am Donnerstag (15.8.) am traditionellen Entenhaschen in Can Picafort auf Mallorca teilgenommen. Der Brauch, der lange umstritten war, weil früher echte Enten benutzt wurden, hat nach der Umstellung auf Gummientchen nicht an Beliebtheit eingebüßt.

Rund tausend Gummienten wurden von Booten aus aufs Wasser geworfen. Dort versuchten Schwimmer, möglichst viele der gelben Entchen zu erhaschen. Anschließend wurden unter den Teilnehmer rund 170 Preise verlost. /tg