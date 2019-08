Drei Fiesta-Empfehlungen fürs Wochenende auf Mallorca

Auf Mallorca gibt's vor allem im Sommer kein Wochenende ohne Fiestas. Drei MZ-Tipps für Samstag (31.8.) und Sonntag (1.9.):



Wasser Marsch!

Vor allem die jüngeren Inselbewohner erwarten sie ungeduldig: die Wasserschlacht zwischen den Vierteln Canamunt und Canavall in Palma de Mallorca, die am Sonntag (1.9.) im Parc de la Mar stattfindet. In sieben Wasserbecken, je drei für die beiden nach Vierteln aufgeteilten Gruppen und eines für die Wasserschlacht für die kleinen Teilnehmer, können Teilnehmer ihre Wasserspritzpistolen auffüllen. Der Eintritt ist frei. Wer für Canavall antreten will, sollte um 16 Uhr in Gelb gekleidet an der Plaça Drassanes erscheinen, die Canamunt-Gruppe versammelt sich zur gleichen Uhrzeit in Rot an der Plaça Sant Jeroni.

"Wasser Marsch" heißt es um 17 Uhr. Mehr Informationen hier im MZ-Veranstaltungskalender.

Melonen, Melonen, Melonen

In Vilafranca de Bonany dreht sich noch bis zum 1. September alles um die Melone. Bei der Fira del Meló können Gäste unter anderem an einem Melonen-Wettessen teilnehmen oder hoffen, für die größte mitgebrachte Frucht einen Preis abzuräumen.

Am Samstag (31.8.) um 19 Uhr lädt der Ort zum Nachtmarkt ein. Nach dem Laternenumzug um 20.30 Uhr gibt's Livemusik. Um Mitternacht können Gäste dem Konzert von Tomeu Penya lauschen.

Am Sonntag (1.9.) gibt's vormittags um 9 Uhr einen Markt, bei dem Oldtimer und alte Nutzfahrzeuge ausgestellt werden. Um 11.30 Uhr wird dann der Besitzer der größten Melone ausgezeichnet, um 12 Uhr treten die Castellers (Menschentürme) auf.

Mehr Informationen zum Melonenfest hier im MZ-Veranstaltungskalender

Die liebe Beata

In der Gemeinde Santa Margalida im Norden von Mallorca feiert man noch bis zum 1. September die Inselheilige Catalina Tomàs mit einem mehrtägigen Fest "La Beata".

Am Samstag (31.8.) werden um 19.30 Uhr Blumen niedergelegt. Ab 22.30 Uhr gibt's Livemusik auf dem Rathausplatz. Am Sonntag (1.9.) um 11 Uhr ziehen die Teufel durch den Ort, um 19 Uhr dann die Dudelsackspieler. Die traditionelle Prozession startet um 21 Uhr, ab 23 Uhr gibt's zum Abschluss des Festes Live-Musik auf dem Rathausplatz.

Mehr Informationen zum "La Beata"-Fest hier im MZ-Veranstaltungskalender /sw