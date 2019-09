Vier Ausflugstipps fürs Wochenende auf Mallorca

Stelldichein der Riesenfiguren in Palma de Mallorca im vergangenen Jahr.

Stelldichein der Riesenfiguren in Palma de Mallorca im vergangenen Jahr. Foto: B. Ramon

Auch am kommenden Wochenende (7.-8.9.) ist auf Mallorca einiges los – ob beispielsweise für Feigenliebhaber, Fans der traditionellen Riesenfiguren auf Mallorca oder auch Landwirtschafts-Interessierte.

Der Tanz der Riesenfiguren

Mallorcas Riesenpuppen tanzen wieder: Am Samstagvormittag (7.9.) treffen sich zum 23. Mal die traditionellen "Gegants" verschiedener Orte der Insel in Palma de Mallorca.

Hier dreht sich alles um Feigen

Feigen, Feigen, Feigen: Wer die Frucht mag, sollte am Samstag (7.9.) das Feigefest in Lloret de Vistalegre besuchen. Neben Feigen in allen möglichen Variationen gibt's auch Tapas zu kosten und einen Bauernmarkt.

Zurück ins Mittelalter

Wer Kunsthandwerk liebt, kann noch bis Sonntag (8.9.) den Mittelaltermarkt in Santa Ponsa entlang der Strandpromenade besuchen.

Hier geht's landwirtschaftlich zu

Ob Pferde oder landwirtschaftliche Maschinen: Noch bis Sonntag (8.9.) können Sie sich auf dem Mittelaltermarkt in Artà in alte Zeiten zurückversetzen lassen.

