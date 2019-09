Wieder viel nackte Haut beim Dorffest in Bunyola

Was vor 15 Jahren als kleine Verrücktheit begann, ist heute ein großes Dorffest geworden. In Bunyola versammelten sich Samstagabend (14.9.) hunderte Feierwütige, um an den alljährlichen „correguda en ropa interior" – also den Unterwäschelauf – teilzunehmen.

In fantasievollen Verkleidungen, wobei wenigstens Unterwäsche getragen werden musste, lief man zuerst ab 18.30 Uhr durch die Gassen des Dorfes, um sich anschließen auf dem Dorfplatz zu versammeln, wo Bands spielten – natürlich auch in Unterhosen – und DJs bis spät in die Nacht Musik auflegten.Manche Teilnehmer hatten sich ganz blau angemalt, andere kamen in Fred-Feuerstein-Verkleidungen oder in schwarz-weiß-gestreifter Gefängniskleidung.

In den Anfangsjahren war die Veranstaltung nicht unumstritten, die ganz im Zeichen von Toleranz steht. Der Lauf findet im Rahmen des Patronatsfest Sant Mateu statt. Zu Beginn der Woche gibt es weitere Programmpunkte, darunter ein Poetry Slam im Espai Climent Garau am Montag und ein Fußballturnier. Mehr Infos zum Programm auf der Internetseite des Rathauses.