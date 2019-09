Oktoberfest im Pueblo Español auf Mallorca jetzt auch mit Craft-Bieren

Zünftiger mag es in München zugehen, das Wetter dürfte aber auf Mallorca besser sein.

Zünftiger mag es in München zugehen, das Wetter dürfte aber auf Mallorca besser sein. Foto: Trui

Hoch die Tassen auf Mallorca: Vom 20. September bis zum 6. Oktober wird im Pueblo Español wie im Vorjahr das Oktoberfest des Veranstalters Trui Espectacles gefeiert. Ausgerichtet wird das Fest im Saal Sala Magna und auf der Terrasse.

Diesmal setzt man beim Bier nicht nur auf Masse - zwischen 20.000 bis 30.000 Liter wurden im letzten Jahr ausgeschenkt - es gibt neben dem Original-Paulaner-Oktoberfestbier (die Maß 8 Euro) auch andere Sorten zu probieren. „Wir haben einen Stand, an dem man auch Craft-Biere bestellen kann", sagt Veranstalter Miki Jaume von Trui.

Angeboten werden etwa „Aguila sin filtrar", ein Bier aus dem Brauhaus El Águila in Madrid, das schon seit dem 1900 Jahrhundert besteht und 1984 von Heineken übernommen wurde. Der halbe Liter kostet 6 Euro. Das Craft-Bier „Lagunitas IPA" stammt aus Kalifornien, seit diesem Jahr wird es auch in Spanien vertrieben. 7 Euro muss man für einen halben Liter in die Kasse legen. „Hop House 13" ist ein irisches Lager-Craft-Bier. Es wird gebraut von Diageo und gehört zu Guinness. Auch hier werden 7 Euro bei einem halben Liter fällig.

Hintergrund: alle Artikel zum Thema Oktoberfest auf Mallorca

Geöffnet wird das Oktoberfest donnerstags und freitags ab 19.30 Uhr, samstags und sonntags ab 12.30 Uhr. Schweinshaxen und bayerischen Brezeln werden von der deutsch-mallorquinischen Metzgerei Abel serviert. Der Eintritt ist frei. Reservierungen unter: www.oktoberfestmallorca.es