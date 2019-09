Vegane Hotspots auf Mallorca

Für die vegetarische oder vegane Lebensweise interessieren sich immer mehr Menschen auf Mallorca. Auf der Insel gibt es derzeit unter anderem dieseAngebote.



Ausstatten für den Alltag

Im Supermarkt LoVegano (C/. Caro, 34, Palma) gibt es alles an Lebensmitteln, was das Veganer-Herz begehrt. Hier wird komplett auf tierische Inhaltsstoffe verzichtet. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 14 und 16 bis 20.30 Uhr und Samstag 10 bis 16 Uhr.

www.lovegano.com

Im Ökosupermarkt Biokalma (Plaça Quartera, 9, Palma) findet man Lebensmittel sowie eine Auswahl an vegetarischen und veganen Hygiene- und Kosmetikartikeln. Außerdem werden fleischlose Gerichte zum Mitnehmen zubereitet. Darüber hinaus können nach vorheriger Absprache Massagen und unter anderem Yogakurse gebucht werden. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 10.30 bis 20 Uhr.

www.biokalma.com

Modisch unterwegs

Dass Öko-Kleidung auch stylisch sein kann, zeigt der Laden Suite 13 von Maria Trepat (C/. Estade, 2, Palma). Die Mode besteht ausschließlich aus veganen Materialien wie Baumwolle, Leinen und Tencel. Außerdem gibt es bei Suite 13 die vegane Handtaschenkollektion der mallorquinischen Marke Maravillas Bags. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 10.30 bis 20 Uhr und Samstag 11 bis 15 Uhr.

www.suite13.es

Das Geschäft für nachhaltige Mode Estepa Joana in Palma (C/. Costa de la Pols 7) bietet sowohl Damen- als auch Herrenkollektionen an. Auch hier gibt es viele vegane Optionen aus ökologischen und recycelten Materialien von überwiegend spanischen und mallorquinischen Marken. Um auch bei den Lederwaren kein neues Tierleid zu verursachen, gibt es auch Produkte aus recyceltem Leder. Das vegane Schuhwerk kommt von der Marke Natural World. Geöffnet ist von Montag bis Freitag 10 bis 14 und 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 11 bis 14.30 Uhr.

www.estepajoana.org

Auswärts Essen gehen

Das Restaurant Bon Lloc in Palma (C/. de Sant Feliu, 7) war das erste vegane Restaurant auf

Mallorca. Mittags gibt es ein wechselndes Tagesmenü mit vier Gängen. Abends kann man dann Vor-, Haupt- und Nachspeise von der Karte bestellen. Von asiatischen Nudeln mit Seitan und Aubergine über Thai Curry und Burger bis hin zu Tiramisu sollte für jeden etwas dabei sein. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 13 bis 16 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag bis Samstag von 19.30 bis 22 Uhr.

www.bonllocrestaurant.com

Svenja Gallé, Inhaberin des Restaurants Bellaverde (C/. Monges, 14, Port de Pollença), möchte ihren Gästen die Vielfältigkeit der vegetarischen und veganen Küche nahebringen. Die Abendkarte bietet ausgefeilte Variationen wie vegane Burger mit gerösteter Alge oder Trüffeleis mit Schokolade und Blattgold. Frühstück gibt es von 8.30 bis 11.30 Uhr, Mittagessen von 12.30 bis 15.30 Uhr und Abendessen von 18 bis 23 Uhr. Das Restaurant ist Dienstag bis Sonntag von 8.30 bis 24 Uhr durchgehend geöffnet.

www.restaurantbellaverde.wixsite.com

Vegan auf die Hand ist auch möglich. Die Bistrokette Ziva to go hat zwei Standorte in Palma (Plaça de la Navegacion, 11 A/ CarrerProtectora, 1) und einen in Calvià (C./ Valencia, 27). Neben einem wechselndem Tagesgericht stehen Teigtaschen (empanadas), Sandwiches, Wraps, Salate, Süßspeisen mit zuckerfreien Optionen und Fruchtsäfte zur Auswahl. Darüber hinaus findet man hier Nahrungsergänzungsmittel und Zutaten zum Selberkochen. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr in Santa Catalina, von 9 bis 17 im Carrer Protectora und von 9.30 bis 15 in Calvià. Samstags in Palma an beiden Standorten von 9 bis 17 und in Calvià 10 bis 14.30 Uhr.

www.zivatogo.com

Urlaub genießen

Das ländlich zwischen Selva und Inca gelegene Gästehaus Villa Vegana bietet vier Doppelzimmer und vier Suiten. Hier urlaubt man zwischen Hunden, Katzen, Enten und Schweinen. Das vegane Frühstück ist in den Preisen (DZ ab 120 Euro pro Nacht und Person) inbegriffen. Das Vier-Gang-Menü am Abend wird täglich einer anderen nationalen Küchentradition gewidmet. Im Sommer auf der Terrasse unter den Olivenbäumen und im Winter vor dem Kamin erklingt dann auch die dazu passende Musik. Auch Nicht-Hotelgäste können mit vorheriger Reservierung das Restaurant besuchen. Zimmer sind wieder ab dem 23. Oktober verfügbar.

www.villavegana.com