Was am Wochenende auf Mallorca geht

Noch bis zum 6. Oktober finden sich Gäste in Dirndl und Lederhose im Pueblo Español ein. Foto: Trui

Hoch die Hände, Wochenende! Die MZ verrät, wo Sie am Wochenende auf Mallorca Spaß haben und feiern können.



Traditionelles Traubentreten in Binissalem

Schon Halbzeit beim Weinfest in Binissalem! Am Sonntag (22.9.) treten die Bewohner des Ortes zum großen Traubentret-Wettbewerb an. Auch die Kleinen können mitmachen.

Streetfood-Festival in Peguera

Noch bis Samstag (21.9.) gibt's in Peguera leckeres Essen in Foodtrucks zu kosten.

Oktoberfest-Flair im Pueblo Español

Noch bis zum 6. Oktober 2019 kann im Pueblo Español beim alljährlichen Oktoberfest geschunkelt, mit Bierkrügen angestoßen und typisch bayerisches Essen probiert werden. Na dann Prost!

