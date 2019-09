Aus Trauben mach Most mach Wein

Etwas mühsam, aber durchaus effektiv: 248 "trepitjadors", aufgeteilt in Vierer-Teams, haben am Sonntag (22.9.) in Binissalem, im Inselinnern von Mallorca, den Most aus den Trauben getreten. Die Sieger brachten es auf 9,6 Liter. Der Wettbewerb ist Teil der ebenso traditionsreichen Festa des Vermar, des Weinlese-Festes.