Markt, Wein- und Touristenfest: drei Tipps fürs Wochenende

Der Rata Market findet im Lauf des Jahres in verschiedenen Orten der Insel statt. Als nächstes ist Marratxí dran. Foto: Veranstalter

Endlich Wochenende auf Mallorca. Auch am 28. und 29. September ist auf der Insel einiges los – ob für Weinliebhaber oder Fans von Handgemachtem. Sogar ein eigenes, den Touristen gewidmetes Fest findet an der Ostküste statt.

Rata Market in Marratxí

Am Samstag (28.9.) macht der Rata Market in Marratxí Halt. An über 35 Ständen gibt's dann Handgemachtes aus Ton und Stoff.

Touristenfest in Cala Millor

Noch bis Sonntag (29.9.) gibt's an der Ostküste in Cala Millor extra für Touristen ein eigenes Fest mit Feuerwerk, einem Auftritt der traditionellen Riesenfiguren sowie einer Tapas-Route.

Weinfest in Binissalem

Der Ort Binissalem lädt weiterhin zu seinem Weinfest ein. Am Samstag (28.9.) gibt's einen großen Umzug durch den Ort und danach Party auf dem Dorfplatz.

/sw