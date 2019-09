Fliegen zwei Eurofighter über die Balearen...

Dieses Bild bekommen Balearen-Fans nicht alle Tage zu sehen: Die spanische Luftwaffe hat auf ihrer Facebook-Seite ein Foto veröffentlicht, auf dem ein Eurofighter gerade an den Mallorca-Nachbarinseln Ibiza und Formentera vorbeifliegt. Das Bild wurde von einem direkt daneben fliegenden Kampfflugzeug geschossen. Dank des schönen Wetters sind die beiden Inseln klar zu erkennen.

Die beiden Eurofighter waren Teil der Militärparade, die am Freitag (27.9.) in Ibiza-Stadt stattfand. Neben den beiden Kampffliegern waren auch 400 Soldaten bei der Parade beteiligt. Die Parade diente dazu, die Operation "Eagle eye" zu beenden, an der drei verschiedene Arten des spanischen Militärs teilnahmen. /jk