Mit dem Nostalgie-Zirkus Raluy durch die Zeit reisen

Der katalanische Circ Històric Raluy hat seine Zelte in Palma de Mallorca aufgeschlagen. Ab Samstag (5.10.) können jeweils 750 Besucher knapp einen Monat lang im Carrer Andreu Torrens, neben dem ehemaligen Stadion Lluís Sitjar, die Show des farbenfrohen, familienfreundlichen und nostalgisch-altmodischen Zirkus besuchen.

Der in den 1970er Jahren in Katalonien gegründete Zirkus hatte seine Tour auf der Insel bereits im Frühjahr begonnen und seither mit den zwanzig Wohnwagen in einigen Gemeinden Halt gemacht. Er ist unter anderem dafür bekannt, mit in die Jahre gekommenen, restaurierten Zirkuswagen zu reisen. Auch beim Halt der Truppe in Palma de Mallorca können Besucher etwa einen englischen Zirkuswagen aus dem Jahr 1939 bestaunen.

Ebenfalls besonders ist, dass es keine Vorführungen mit Tieren gibt.

Die Zirkuskompanie hat in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt 40 Länder bereist und hat etliche Preise gewonnen, etwa den Nationalen Zirkuspreis und den "Premio Max".

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen in Palma de Mallorca, die außer montags und dienstags täglich stattfinden, finden Sie auch im MZ-Eventkalender.