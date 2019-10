Mit den Rotariern von Calvià für eine gute Sache laufen

Am Sonntag (6.10.) kann man auf Mallorca wieder die Beine für einen guten Zweck in die Hand nehmen. Der Rotarier Club Calvià veranstaltet seine jährliche Wanderung „Walk For Those Who Can't" (Lauf für die, die nicht können). Auf der Finca Galatzó bei Es Capdellá in Calvià werden zwei gemütliche Wanderungen angeboten, eine ist drei Kilometer lang, die andere acht Kilometer. Los geht es ab 11 Uhr. 10 Euro kostet die Anmeldung für Erwachsene, für Kinder 5 Euro. Kontakt: info@kate.es. Das gesammelte Geld kommt der Vereinigung Asdica zugute, die sich um benachteiligte Kinder kümmert. Anschließend wird gegrillt, die Sängerin Izzy Newman tritt auf. /lk