TV-Tipp: Sonne, Strand und Stress auf Mallorca

Der Kanal ZDFinfo strahlt am Samstag (6.10.) von 9.15 bis 9.43 Uhr die Sendung "ZDF.Reportage" aus, die sich in dieser Folge um Reiseleiter auf Mallorca dreht.

Reiseleiter sind Kummerkasten, Vermieter, Betreuer und Manager zugleich. Gerade an Massenzielorten wie Mallorca, wo zur Hochsaison ständig neue Pauschaltouristen ankommen, gibt es mehr als genug zu tun.

Die "ZDF.Reportage" begleitet Reiseleiter Maximilian und seine Kollegin Anja auf Mallorca und zeigt den Sommer auf der Insel aus einer ungewohnten Perspektive. Eine Sechs-Tage-Woche mit reichlich Überstunden, mäßiger Bezahlung und jeder Menge Stress. Zum Sonnen bleibt da wenig Zeit.

Für den jungen Reiseleiter Maximilian ist es die erste Saison auf Mallorca. Davor war er auf Rhodos und ihm gefällt der neue Job in der Sonne: Stress hin oder her. Er ist gelernter Versicherungskaufmann, was sicher von Vorteil ist, denn verkaufen muss er nun auch: Inseltouren, Mietwagen oder Events. Reiseleiter machen für die Reiseunternehmen den Umsatz vor Ort. /rf