Geld sparen beim Kinobesuch auf Mallorca

Ins Kino zu gehen hat zwar nicht seinen Reiz verloren, konkurriert aber immer stärker mit anderen medialen Angeboten. Mallorcas Kinobetreiber reagieren darauf mit vielfältigen Vergünstigungen und Rabattaktionen.



CINE CIUTAT

Das von einem Verein betriebene Autoren-Kino CineCiutat auf dem ehemaligen Schlachthofgelände s'Escorxador in Palma de Mallorca (C./ Emperadriu Eugènia, 6) zeigt Filme in Originalfassung mit Untertiteln. Es ist auf Mitgliedsbeiträge angewiesen. Für einen Jahresbeitrag von 100 Euro (für Arbeitslose, Rentner und Studenten unter 26 Jahren 70 Euro) bekommen socios zwölfmal freien Eintritt, für jeden weiteren Film zahlen sie 4 Euro. In mit dem Kino kooperierenden Bars und Läden wie der Buchhandlung Rata Corner gibt es Rabatte. Wer kein Jahres-Abonnement hat, zahlt montags nur 5 Euro, mittwochs nur 3,90 Euro (regulärer Eintritt an anderen Tagen: 7 Euro). Infos: www.socis.cineciutat.org



Artesiete und CINESA

Mit der kostenlosen Karte des Artesiete im Einkaufszentrum Fan Mallorca Shopping nahe des Flughafens (Avinguda Cardenal Rossell, s/n, Coll d'en Rabassa) bekommen Kinofans (außer montags und mittwochs) einen Euro Rabatt auf den Eintrittspreis und können zudem Punkte sammeln. Damit gibt es später etwa Vergünstigungen auf Popcorn und Getränke. Noch muss die Karte vor Ort erstellt werden, bald geht es auch über die Website. Kinotag ist mittwochs (4 Euro), am „Superlunes" (montags) zahlen Gäste 5 Euro, dienstags, donnerstags und freitags 6,50 Euro, am Wochenende 7 Euro (www.artesiete.es).

Vielbesucher des Cinesa-Kinos im Mallorca Fashion Outlet (Autobahn Palma-Inca, km 7,1) können sich per Online-Formular (www.cinesa.es/CinesaUser/CCIndexU) einen kostenlosen Rabatt-Code erstellen lassen. Mit dem davon per Handy oder PC erstellten Screenshot zahlen sie nur noch 5,90 Euro statt 7,50 Euro Eintritt. Für 2,50 kann man sich die Karte per Post zuschicken lassen. Montags zahlen alle Kinogänger 5,90 Euro, mittwochs 4,90 Euro, die Nacht- und Vormittagsvorstellungen (ab 23 und zwischen 11–15 Uhr) kosten jeweils 5,90 Euro.



Agusta, Ocimax, Multicines Manacor, RiVoli

Die Kinos der Aficine-Gruppe (Ocimax Palma, Manacor, Rivoli, Augusta) bieten eine Vielzahl an Rabatt-Aktionen an (www.aficine.com/promociones/). Wer sich vor Ort etwa die kostenlose Kundenkarte ausstellen lässt, zahlt dienstags bis freitags 5,50 Euro pro Film und kann auch die 10er-Karte für 45 Euro und die 5er-Karte für 25 Euro erwerben. Punkte für Popcorn oder Getränke gibt's obenauf. Mittwochs zahlen Kinogänger auch ohne Karte nur 3,90 Euro, montags 4,50 Euro. Der reguläre Eintritt liegt bei 7 Euro. Wer Geburtstag hat, kommt gratis rein. Wer zwischen 14 und 25 Jahren alt ist und mit vier weiteren Freunden kommt, zahlt mit der Aktion „El club de los 5" täglich nur 5 Euro pro Film. Mit dem Jugend-Ausweis Carnet Jove oder dem Studentenausweis kostet der Eintritt 5,50 Euro, Rentner über 65 Jahren zahlen dienstags bis samstags nur 5,50 Euro, Eltern mit mindestens einem Kind zahlen täglich 6 Euro pro Erwachsener und 4 Euro pro Kind. Im Ocimax in Palma und im Kino in Manacor gibt es für jeweils 4,50 Euro Eintritt Spät- und Vormittagsvorstellungen (www.aficine.com).



Fiesta del Cine

Spanienweit organisieren die Kinobetreiber mehrmals im Jahr eine „Fiesta del cine", bei der alle Eintrittskarten nur 2,90 Euro kosten. Einzige Bedingung: Man muss sich zuvor unter fiestadelcine.com „akkreditieren", sprich seine Daten hinterlassen. Die nächsten Termine: 28., 29. und 30. Oktober.