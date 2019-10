Ein Hundelauf, Zirkus und die Inselheilige - Tipps fürs Wochenende auf Mallorca

Can we run? - Yes, we can!

Für Hundebesitzer gibt es am Sonntag (20.10.) einen festen Termin im Parc Sa Riera in Palma de Mallorca. Dort heißt es zum zweiten Mal "Can We Run". Der Solidaritätslauf für Hund und Herrchen. Vertreten sind auch die Tierheime Palmas. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Details zur Anmeldung und weitere Informationen im MZ-Veranstaltungskalender.

Tradition in Palma erleben: Festes de la Beata

Prozession am Samstag (19.10.) zu Ehren der Insel-Heiligen Catalina Tomás, mit Folkloretänzen, Xeremiers (Dudelsackspieler), Dimonis (Teufel), Riesenfiguren und Großköpfen. Alle Details zum Fest gibt es hier.

Mit dem Zirkus durch die Zeit reisen

Eine farbenfrohe, familienfreundliche und nostalgische Zirkusvorstellung, die auch in der Pause Spaß macht, wenn man den Fuhrpark mit den historischen Wohnwagen und Autos begutachten kann. Mehr Details zum Programm und dem Kartenverkauf gibt es hier.

Drei neue Ausstellungen in Andratx bestaunen

Ein noch unvolkommenes Wandgemälde, das für und bei CCA Andratx entsteht, sowie die Eröffnung drei neuer Austellungen sind dort am Samstag (19.10.) zu sehen. Alle Informationen zusammengefasst im MZ-Veranstalungskalender.

Kino für kleine Cineasten

Hier bekommen Kinder ab sieben Jahren vor jeder Vorstellung die Besonderheiten des Films erklärt. Wie Sie ihr Kind dafür anmelden können, erfahren Sie hier.

In Felanitx Vladimir Skomorokhov lauschen

Wer dem Nachwuchs-Pianisten auf der Künstlerfinca Can Brut in Ca's Concos zuhören will, sollte sich schnell Karten sichern, da diese sehr begehrt und fast ausverkauft sind. Wie und wo man an Karten kommt verrät der MZ-Veranstalungskalender.

