Purobeach, multikulturelle Gastronomie mit Blick aufs Meer

Der Herbst hat auf der Insel Einzug gehalten, und mit der neuen Jahreszeit und den angenehmeren Temperaturen bieten sich auch neue Möglichkeiten, die Küste und Landschaft Mallorcas zu erleben. Purobeach Illetas und Purobeach Palma sind ideale Locations, um das mediterrane Lebensgefühl in seiner reinsten Form zu genießen, es sind Oasen direkt am Meer, wo man durch vielfältige Angebote von der Hektik des Alltags abschalten und zu sich selbst finden kann.

An den strategisch geschickt ausgewählten Standorten direkt an der mallorquinischen Küste bieten die beiden Beachclubs der Puro Group in privilegierter Lage einzigartige kulinarische Erlebnisse vom Frühstück bis zum Sonnenuntergang.

Das Speisenangebot von Purobeach basiert auf dem Konzept M3, einer Kombination der Kochkulturen aus Melbourne, Miami und Marrakesch mit mediterranem Einfluss. Es kommen lokale Produkte zum Einsatz, die mit exotischen Zutaten, Gewürzen und anderen orientalischen Komponenten kombiniert werden.

Die Beachclubs in Palma und Illetas bieten eine ausführliche Karte für Snacks, Vorspeisen und verschiedene Gerichte, bei denen für jeden etwas dabei ist, egal ob für ganz Gesundheitsbewusste oder für Vegetarier. Alles wird auf der Grundlage des Konzepts M3 zubereitet, und dazu verwenden die Küchenchefs biologische Produkte bester Qualität. Das Ergebnis sind frische und spannende Speisen. Nähere Informationen über das kulinarische Angebot findet man auf der Website von Purobeach. Dort kann man sich auch die Speisekarte downloaden.

Das Gastronomieangebot der Marke Puro, das konzipiert wurde, um den Gästen neue, kreative Geschmacksmomente zu bescheren, wird begleitet von vielen Serviceleistungen, die den Aufenthalt in der Oase am Meer abrunden.

Die Beachclubs auf Mallorca bieten die Möglichkeit, mit Vitalität und Energie in den Tag zu starten. Die großzügigen Terrassen, wo die herbstlich milde Sonne und die Küstenlandschaft die perfekten Begleiter sind, sind der ideale Ort, ein leckeres Frühstück einzunehmen oder zu brunchen und die vielfältigen Angebote wahrzunehmen, die das Puro zu bieten hat. Abgerundet wird das kulinarische Erlebnis durch die Musik der Puro Group, die dazu beiträgt, dass die Gäste in eine ganz besondere Stimmung voller Eleganz und Leichtigkeit versetzt werden.

Diese Atmosphäre spürt man auch in den Wellness und Spa Bereichen der Clubs Purobeach Palma und Purobeach Illetas. Für alle, die in eine Welt des Wohlbefindens und der Entspannung eintauchen möchten, eröffnet sich die Möglichkeit, in einer natürlichen und geschmackvollen Umgebung Massagen und Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Mit der Verwendung der ökologischen Naturkosmetikprodukte der renommierten Firma SeaSkin lädt das Expertenteam von Puro seine Kunden ein, völlig abzuschalten und ganz und gar zu sich selbst zu finden.

Purobeach Palma und Purobeach Illetas bieten ihren Gästen diesen Herbst exklusive Gastronomie und einzigartige Erfahrungen. Inmitten der Natur können die Gäste sich inspirieren lassen vom milden mediterranen Klima, dem Meer und der besonderen Atmosphäre durch die Musik der Puro Group.

Purobeach Palma

Purobeach Illetas

Über die Unternehmensgruppe Puro

Puro Group wurde 2004 gegründet und ist eine anerkannte Marke im Bereich Lifestyle-Tourismus. Die Gruppe betreibt Hotels und Beachclubs in Spanien und Portugal. Aktuell sind es sechs Beachclubs, ein Hotel und ein Restaurant, und es sind weitere Eröffnungen an neuen strategisch wichtigen Standorten geplant.

Alle Puro-Projekte beruhen auf der Philosophie von Purismus, Exklusivität und Authentizität mit elegantem Design, entspannter Musik, exzellenter Gastronomie und Wohlfühloasen, die entwickelt wurden, um für alle fünf Sinne etwas zu bieten.