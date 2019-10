TV-Tipp: Die Bergwelt Mallorcas - Wandererlebnis Tramuntana

Dass man auf Mallorca herrlich wandern kann, hat sich inzwischen wohl bei den meisten Deutschen herumgesprochen. Der HR nimmt sich der Serra de Tramuntana an und erkundet den Gebirgszug im Westteil der Insel zu Fuß. In der Programmbeschreibung heißt es: "Die Inselquerung zu Fuß, überwiegend auf dem GR 221, beginnt in Puerto Andratx, führt dann in mehreren Etappen weiter über die südwestlichen Bergdörfer Estellencs und Esporles bis ins westliche Sóllertal. Von dort geht es vorbei an den höchsten Riesen Mallorcas hoch zum Cap de Formentor, ganz im Norden."

Unter anderem führen die Wanderungen auf den 928 Meter hohen Mola de s'Esclop und über den eigens ausgebauten Reitweg des Erzherzogs Ludwig Salvator zu Füßen des Teix-Massivs. /jk

Die Bergwelt Mallorcas - Wandererlebnis Tramuntana am Samstag (26.10.) um 22.25 Uhr im HR.