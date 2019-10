Zwei prächtige Segelschiffe geben sich Stelldichein in Palmas Hafen

Nicht nur Riesenpötte mit Tausenden Passagieren an Bord schauen auf Mallorca vorbei, auch Kreuzfahrtschiffe in Form eleganter Segelschiffe laufen Palma de Mallorca an. Am Sonntag (27.10.) waren ein Vier- und ein Dreimaster gleichzeitig Gast in Palmas Hafen.

Zunächst traf die "Star Flyer" ein, die alternativ mit ihren 16 Segeln oder einem Hilfmotor angetrieben werden kann. Das Luxusschiff ist knapp 112 Meter lang und kommt auf knapp 2.300 Bruttoregistertonnen. Die Segel haben zusammen eine Oberfläche von 3.350 Quadratmetern. Platz haben an Bord bis zu 170 Passagiere und 70 Besatzungsmitglieder. Auch wenn das Schiff erst 1991 vom Stapel lief, ist es in seinem Innern den historischen Vorbildern nachempfunden.

Am Nachmittag traf dann die "Sea Cloud II" ein, die 2001 im spanischen Asturien vom Stapel gelaufen war. Das 117 Meter lange Schiff fasst bei 3.849 Bruttoregistertonnen bis zu 94 Passagiere. Hier beträgt die Gesamtfläche der Segel knapp 2.800 Quadratmeter, es gibt ebenfalls einen Hilfsmotor. /ff