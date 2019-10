Nebensaison beschert Mallorca-Residenten jede Menge Hotel-Rabatte

Als Resident auf Mallorca lebt man zwar schon dort, wo andere Urlaub machen. Allerdings besteht auch auf der Insel das Leben zu einem beträchtlichen Teil aus Arbeit. Wer da mal rauskommen will, hat die Hotels nicht nur besonders nah - es gibt auch einige besondere Angebote für Residenten, die teilweise auch Spa-Behandlungen oder Gänge-Menüs beinhalten.

Hotel-Rabatte im Großraum Palma de Mallorca

Im Hotel Convent de la Missó in Palma de Mallorcas Altstadt kostet die Nacht für Residenten 58 Euro pro Person inklusive Frühstück, gratis Parken und Spa. Außerdem ist ein Vier-Gänge-Menü im Restaurant Marc Fosh inbegriffen. Getränke müssen extra bezahlt werden. Das Angebot gilt vom 4.11. bis 21.12., wobei das Restaurant Marc Fosh im Zeitraum 25.11. bis 08.12. und jeden Sonntag geschlossen ist.

Wer in der Nähe von Palma bleiben will, ist im Hotel Portixol gut aufgehoben. Das Angebot für Residenten kostet 190 Euro und beinhaltet die Übernachtung in einem Doppelzimmer mit Meerblick inklusive Frühstück, einem Willkommens-Getränk sowie einem kleinen Willkommens-Geschenk. Außerdem erhalten Residenten 50 Prozent Ermäßigung auf Behandlungen im Spa. Das Angebot gilt bis zum 22. Dezember und im Zeitraum vom 29.1. bis 29.2.

In Cala Major bietet das Nixe Palace Hoteles Santos für eine Nacht für 160 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer mit Meerblick, Frühstücksbuffet, Zugang zum Spa und 20 Prozent Rabatt auf Anwendungen. Außerdem gibt es Zugang zum beheizten Außenpool, Nutzung der Hängematten auf der Terrasse und einen Smoothie als Begrüßungsgetränk. Ein Late-Check-Out bis 15 Uhr ist ebenfalls im Angebot enthalten.

Das Be Live Collection Son Antem hat das ganze Jahr geöffnet. Hier bekommen Residenten ein Zimmer ab 130 Euro pro Nacht mit Halbpension. Das erste Kind ist in einem Zimmer mit zwei Erwachsenen ist frei. Dieses Angebot gilt bis zum 6.1.2020.

Auch das Valparaiso Palace & Spa bietet im November, Dezember (ausgeschlossen der Zeitraum 24.12. bis 31.12.), Januar und Februar attraktive Angebote für Residenten. Für 137 Euro pro Nacht gibt es ein Doppelzimmer inklusive Frühstück. Gewährt werden außerdem 10 Prozent auf Massagen und Behandlungen im Spa-Bereich sowie 20 Prozent auf ein Abendessen im Hotel.

Einige Hotels haben einen festen Rabatt, der den Residenten bei der Buchung zugestanden wird. So beispielsweise das Grupo Playasol, das Residenten grundsätzlich einen Rabatt von 5 Prozent gewährt. Die Hotels Castillo Son Vida, Sheraton Mallorca und St. Regis bieten Residenten monatlich wechselnde Angebote, die auf www.residentesbaleares.com zu finden sind. Das Castillo Son Vida und das Sheraton Mallorca haben ganzjährig geöffnet. Das St. Regis schließt in den Monaten Dezember und Januar.

Hotels im Süden und Osten

In Campos hat das Fünf-Sterne-Hotel Sa Creu Nova Petit Palais Art & Spa gleich ein ganzes Paket für Inselbewohner zusammengestellt. Eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück und zwei Stunden Spa bekommt man ab 175 Euro. Außerdem gibt es einen Begrüßungssekt und den Transfer an den Es Trenc Strand mit Picknick. Dieses Angebot ist bis zum 10.11.2019 gültig.

Wer seinen Geldbeutel nicht überstrapazieren will, kann sich im THB Felip in Porto Cristo einbuchen. Die Angebote für Residenten gelten hier für den Zeitraum November bis März. Im Zeitraum 1.11. bis 23.12. gibt es ein Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 28 Euro pro Nacht pro Person. Doppelzimmer und Halbpension kosten ab 34 Euro pro Nacht pro Person. Für den Zeitraum 1.01. bis 31.01 werden 35 Euro pro Person die Nacht im Doppelzimmer mit Frühstück fällig und 42 Euro für die Halbpension. Vom 1.02. bis 31.03. zahlen Residenten für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 38 Euro die Nacht pro Person und für Doppelzimmer inklusive Halbpension 45 Euro.





Angebote im Norden und Westen

Wer lieber in den Norden Mallorcas will, kann noch bis Sonntag (10.11.) in das Be Live Collection Palace de Muro. Hier bekommen Residenten ein Zimmer ab 138 Euro pro Nacht. Dabei ist das erste Kind (bis 12 Jahre), in einem Zimmer mit zwei Erwachsenen, frei und für das Zweite wird nur die Hälfte des Preises fällig.

Noch bis Montag (11.11.) haben Residenten im Hotel Espléndido Puerto Sóller die Möglichkeit, ein Angebotspaket mit Begrüßungssekt zu erwerben. Für 230 Euro gibt es eine Nacht im Doppelzimmer mit Meerblick inklusive Frühstück und Abendessen für zwei. Dieses besteht aus drei Gängen mit Wasser, Wein und Café. Hinzu kommen Zutritt zum Spa und 20 Prozent auf Anwendungen im Spa-Bereich.

Das Fünf-Sterne-Hotel Belmond La Residencia in Deià bietet noch bis Sonntag (10.11.) ein besonderes Angebot für 395 Euro. Zu diesem Preis gibt es ein Doppelzimmer inklusive Frühstück und einem Drei-Gänge-Abendessen. Getränke sind nicht im Preis enthalten. Außerdem Zutritt zum Spa-Bereich des Hotels.

In den Wintermonaten werden Residenten im Hotel Forn Nou in Artà grundsätzlich 10 Prozent Rabatt zugestanden. Außerdem gibt es bei einem Aufenthalt, der länger als fünf Nächte ist, ein Abendessen im Hotel kostenlos dazu.