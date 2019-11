Ein Laternelauf oder doch lieber auf einen Flohmarkt? Das sind die Tipps fürs Wochenende

Egal ob Laternelauf oder Second-Hand-Shopping - am kommenden Wochenende ist auf Mallorca wieder einiges für die Freizeitgestaltung geboten.

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Sankt Martin auf Mallorca: Los geht es zunächst mit einem etwas internationaleren Umzug am Samstag (9.11.) ab 16 Uhr in Puerto Portals. Ab 16 Uhr werden Workshops angeboten, wo die Kleinsten eine Laterne selbst basteln können, die im Anschluss beim Umzug zum Einsatz kommt. Alle Informationen zur Anmeldung gibts im MZ-Veranstaltungskalender.

Typisch deutsch ist das Laternenfest dann am Montag (11.11.) in Santa Ponça.

Fit in die kalte Jahreszeit

Sportlich aktiv werden ist beim Nordic-Walking am Samstag (9.11.) in Palma de Mallorca möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und weitere Informationen gibts hier.

Shoppen und dabei etwas Gutes tun

Second-Hand-Artikel gibts beim 21. Charity-Flohmarkt am Samstag (9.11.) in Palma de Mallorca. Die Einnahmen gehen zu Gunsten des Projektes "Comida para todos". Wo der Flohmarkt genau stattfindet verrät der MZ-Veranstaltungskalender.

Einem Konzert lauschen

Musiker des Orchestra Árabe de Barcelona spielen am Samstag (9.11.) im Caixa Forum Melodien aus der Zeit des muslimischen Spaniens. Informationen zum Konzertbeginn und dem Kartenverkauf gibts hier. /rf