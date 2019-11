Magische Acht von Mallorca kommt in China groß heraus

Die Magische Acht von Mallorca kommt jetzt auch im chinesischen Fernsehen groß heraus. Ein TV-Team filmte am Montagmorgen (11.11.) das Lichtphänomen in der Kathedrale von Palma de Mallorca, bei dem die Rosette der Ostfassade von der aufgehenden Sonne so auf die Westwand projiziert wird, dass eine lückenlose Acht entsteht.

Gefilmt wurde die "Festa de la Llum", das Lichtfest, für die Serie "Spain Passion". "Es war wundervoll", erklärte das TV-Team, das zuvor auf dem spanischen Festland gedreht hatte, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Das nächste Mal ist die magische Acht am 2. Februar zu beobachten - einer von zwei Terminen im Jahr. /ff

Hintergrund: Magische Acht - alles nur Zufall