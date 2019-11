Der Mallorquiner Guillem March zeichnet die neue Batman-Reihe

Guillem March in seinem Studio im ParcBit.

Guillem March in seinem Studio im ParcBit. Foto: B. Ramon

Auf der Insel ansässige Comic-Fans dürfen sich freuen: Im Februar 2020 wird ein neuer Batman das Licht der Lesewelt erblicken, gezeichnet von dem Mallorquiner Guillem March. Vor knapp zwei Wochen hat der amerikanische Verlag DC Comics den Zeichner in das kreative Team, das die Hauptbildreihe illustrieren wird, aufgenommen. Es ist die bekannteste Comic-Reihe des Superhelden und zugleich die mit den meisten Fans. Schon Legenden Frank Miller und Jim Lee waren an ihr beteiligt.

Guillem March ist nicht der erste Spanier, der den Superhelden illustrieren darf. Jorge Fornés etwa hatte bei der "dunklen Comicfigur" zuletzt Hand angelegt.

"Ich freue mich sehr. Die Reihe ist momentan eine der wichtigsten und spannendsten", sagte Guillem March der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

In den kommenden Wochen wird Guillem March also wohl noch mehr Stunden in seinem Zeichenstudio im ParcBit verbringen, das er sich mit Paco Díaz teilt, der ebenfalls für amerikanische Verlage zeichnet.

Ein bisschen Druck verspürt er laut eigener Aussage schon jetzt. "Es muss einfach gut werden", so March.

Im Februar 2020 sollen die von March illustrierten Bände im Zwei-Wochen-Rhythmus in den Vereinigten Staaten erscheinen.

"Ich bin nicht der einzige Illustrator. Mit mir zusammen arbeiten noch einige andere Zeichner", erzählt March. "Da ist zum Beispiel Tony Daniel, der Batman schon länger illustriert." Er wird die Titelseite für die Werke zeichnen, deren Inneres Guillem March illustriert.

In den Vereinigten Staaten wurde das Erscheinen der neuen Batman-Bücher schon angekündigt, damit die Fans sie vorbestellen können. Die spanischen Leser müssen sich wohl noch sechs Monate länger gedulden. /sw