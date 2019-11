Neun Michelin-Sterne für Mallorca

Álvaro Salazar hat es geschafft: Auch in seinem neuen Lokal Voro im Fünf-Sterne-"Park Hyatt"-Hotel in Canyamel auf Mallorca, wohin er im Frühjahr mitsamt seinem kompletten Team gezogen ist, konnte er die Inspektoren der Michelin-Redaktion von seinem Können überzeugen. Bei der Michelin-Guide-Verleihung am Mittwoch (20.11.) in Sevillas Theater Lope de Vega bekam er einen der begehrten Sterne.

Dreimal hatte der Andalusier zuvor schon einen Michelin-Stern für sein Wirken im Argos in Port de Pollença erkocht.

Bei den anderen Sterne-Köchen bleibt es wie gehabt: Das Zaranda kann zwei Sterne vorweisen, und jeweils einen haben weiterhin Es Racó d'es Teix, Es Fum, Andreu Genestra, Marc Fosh und Ádrian Quetglas sowie Maca de Castro. Insgesamt bleibt es also bei neun Sternen für Mallorca.

Schaut man nach Ibiza, so ging dorthin der erste Michelin-Stern - und zwar ins Restaurant Es Tragón des jungen Madrilenen Álvaro Sanz Clavijo in Sant Antoni de Portmany. Als Neuerung wurde diesmal auch ein Preis für das nachhaltigste Restaurant vergeben: Er ging an das Drei-Sterne-Restaurant Aponiente von Ángel León nach Cádiz.