Beatnik, das angesagte Restaurant für Ihre Weihnachtsfeier

Vom 11. November bis zum 31. Dezember bietet das Restaurant Beatnik für die anstehenden Weihnachtsfeiern eine Auswahl an ausgesuchten Menüs und kulinarischen Empfehlungen für jede Gegebenheit: Mittag- oder Abendessen für Gruppen ebenso wie elegantes Dinieren am Weihnachts- oder Silvesterabend.

Dieses Restaurant mit kosmopolitischem Ambiente eignet sich sowohl für Familienfeiern als auch für vergnügliches Speisen mit Freunden oder vorweihnachtliche Betriebsfeiern. Sowohl mittags als auch abends wird bestens für die Gäste gesorgt, und wenn gegen Mitternacht die letzten Teller abgetragen sind, verwandelt sich das Lokal in einen der angesagtestens Clubs im Zentrum Palmas.

Seit der Eröffnung ist es dem Restaurant gelungen, eine Speisekarte zusammenzustellen, in der die mediterrane Küche mit den Aromen Asiens und Lateinamerikas zu köstlichen Kreationen verschmilzt, wobei viel Wert auf die Verwendung lokaler, nachhaltiger Produkte gelegt wird. Das spiegelt sich auch in den eigens zusammengestellten Weihnachtsmenüs wider, in denen sich Gang für Gang diverse kulturelle Anlehnungen wiederfinden.

Vom 11. November bis zum 23. Dezember bietet das Restaurant sowohl mittags als auch abends Menüs für Gruppenfeiern an. Es können dabei je zwei Gerichte des jeweiligen Gangs ausgesucht werden, um sie gemeinsam zu genießen:

VORSPEISEN

Weihnachtssuppe

Entenleber-Parfait mit Apfel-Chutney, Datteln und Brioche

Graved Lachs mit Crème fraîche, geröstetem Roggenbrot und Kapern

Rote Bete-Carpaccio und marinierter Pfirsich

TNT-Garnelen: Garnelen-Tempura mit scharfer japanischer Mayonnaise und Schnittlauch

HAUPTGÄNGE

Spanferkel an saisonalem Gemüse und kandierten Kartoffeln

Knuspriger Seebarsch mit Garnelen-Risotto, roter Mojo-Soße und knackigem Lauch

Gegrillte Entenbrust mit Pflaumen-Soße und gebratenem Wintergemüse

Mit Pilzen, Frühlingszwiebeln und Trüffel gefüllte Gyozas an Kokos-Champignon-Soße

DESSERTS

Turrón-Parfait mit Schokoladen-Ananas-Biskuit

Veganer Mug Cake aus Erdnuss-Schokoladen-Crème an Kokos-Sorbet und marinierten Früchten

Schokoladen-Karamell-Kuchen

Birnen-Tarte-Tatin mit Vanille-Eis und griechischem Joghurt

Der Preis liegt bei 55 Euro pro Person und beinhaltet eine halbe Flasche Weiß- oder Rotwein pro Gast.

Freie Getränkeauswahl an der Bar kostet für 1 Std. 25 Euro p.P. / für 2 Std. 45 Euro p.P.

Am Weihnachtstag bietet das Restaurant sowohl mittags als auch abends das gleiche Menü mit kleinen Abwandlungen zum selben Preis und denselben Bedingungen an.

VORSPEISEN

Lammkoteletts mit Honig, Soja, Sriracha und Sesamsamen

Graved Lachs mit Crème fraîche, geröstetem Roggenbrot und Kapern

Rote Bete-Carpaccio und marinierter Pfirsich

TNT-Garnelen: Garnelen-Tempura mit scharfer japanischer Mayonnaise und Schnittlauch

HAUPTGÄNGE

Querrippe an BBQ-Soße, knusprig gebratenen Schalotten und zarter Zwiebel

Seebarsch an Garnelen-Risotto, roter Mojo-Soße und knackigem Lauch

Gegrillte Entenbrustmitn Pflaumen-Soße und gebratenem Wintergemüse

Mit Pilzen, Frühlingszwiebeln und Trüffel gefüllte Gyozas an Kokos-Champignon-Soße

DESSERTS

Turrón-Parfait mit Schokoladen-Ananas-Biskuit

Schokoladen-Karamell-Kuchen

Veganer Mug Cake aus Erdnuss-Schokoladen-Crème mit Kokos-Sorbet und marinierten Früchten

Nach dem Abendessen verwandelt sich das Restaurant unter dem Motto "Follow your inner moonlight. Don't hide the madness" im Nu in einen angesagten Nachtclub, der dank seines dezenten Underground-Flairs an eines der berühmt-berüchtigten geheimen Tanzlokale im New York der 50er Jahre erinnert. Die Gäste werden nun mit Autorencocktails und den mitreißenden Rhythmen der Puro Group-Musik verwöhnt.

Auch für den Silvester-Abend hat das Beatnik ein besonderes Menü und exklusives Event kreiert, bei dem Eleganz und Glamour großgeschrieben werden. Die Gäste erwartet eine wahre Hommage an den legendären New Yorker Nachtclub Studio 54 mit Live-Musik und allem, was dazu gehört. Außerdem dürfen alle Teilnehmer das skektakuläre Silvester-Feuerwerk von der Dachterrasse aus bewundern.

Es stehen zwei Menüs sowie verschiedene Getränkepakete zur Auswahl. Details finden Sie auf der Website des Purohotel.

VIP GALA DINNER

MENÜ UNBEGRENZT ZUM GEMEINSAMEN GENIESSEN

Geröstete Rote Bete

Thunfisch-Sashimi

Hummer-Happen

Hummer-Rollen

TNT-Garnelen

Gegrillte Lammkoteletts

Caesar Salad

Mini-Burger „Beatnik"

In Butter gebratene Hähnchen-Spieße

Gegrillte Tintenfisch-Spieße

Käsekuchen „New York"

Karamell-Schokoladen-Kuchen

Käse-Platte



299 Euro pro Person. Reservierungen werden für mindestens 2 und maximal 10 Gäste entgegengenommen. Von 19 bis 19.30 Uhr Empfang mit einem Glas Champagner und Kanapees. Unbegrenzte Getränke. Um 21.15 Uhr wird das Büffet eröffnet. Zugang zur Dachterrasse, um das Feuerwerk zu genießen.

ALL YOU CAN EAT & DRINK

BÜFFET

Sushi-Auswahl

Jakobsmuscheln mit zartem Gemüse

Lachs-Tartar mit Avocado

Gemüse-Tapa mit mediterraner Crème, Fleisch und Käse

Mit Basilikum und Philadelphia-Käse gefüllte Auberginen-Rollen

Kartoffel-Häppchen an Tahini-Soße

Kandierte Kartoffeln mit getrüffeltem Eigelb und karamellisierten Zwiebeln Gedämpftes Gemüse mit Sesam-Dressing Spieß aus gebratener Tomate und Ziegenkäse Enten-Ravioli an Pflaumen-Soße

Knusprig gebratene Garnelen, Shiitake und Zitronengras „Rubia Gallega"-Würfel mit Trüffel Lamm mit Joghurt und Kräuter-Soße in Pita-Brot

Mini-Cheeseburger

Mini-Käsekuchen

Schokoladen-Karamell-Kuchen Birnen-Crumble mit Mandeleis



250 Euro pro Person. Mindestens 2 und maximal 10 Gäste. Freie Getränke bis 23.55 Uhr inklusive: Puro-Selektion (Weißwein, Rosé und Rotwein), Bier, Sekt und Erfrischungsgetränke. Büffet von 21.30 bis 23.30 Uhr.