Palma de Mallorca stürzt sich in den Weihnachtsrausch

Es ist nur ein Knopfdruck, aber dennoch eines der Highlights im Mallorca-Kalender: Wenn der Bürgermeister von Palma de Mallorca José Hila am Donnerstag (28.11.) gemeinsam mit ausgewählten Bürgern die Weihnachtsbeleuchtung anknipst, wird auf dem Prachtboulevard Borne wieder aus vielen Tausenden Kehlen ein lang gestrecktes „Oh?..." ertönen. Knapp eine Million Euro lässt sich die Stadt den Lichterglanz kosten, bei dem erstmals nur LED-Leuchten erstrahlen.

Um das Gedränge beim Umlegen des Schalters um 19.30 Uhr auf der Plaça de la Reina in Maßen zu halten, wird der Countdown am Rathaus und dem Casal Solleric auf Leinwänden übertragen. Rund um den Startschuss gibt es ein buntes Programm. Dazu gehören eine Show des Zirkus Bover (17.30 Uhr, Avinguda Jaume III.), ein Lichtspektakel der Gruppe Dalumen Lab (17.50 Uhr, Casal Solleric), eine Installation namens „Next Nature" (ab 17.50 Uhr, Rathausplatz) und noch etliche weitere Umzüge und Kinderbespaßungen entlang der Hauptstraßen. Auch dieses Jahr darf man also davon ausgehen: Es wird richtig voll, zumal ja auch noch Black Friday ist.

Neben der Lichter- ist auch die Krippen-Saison eröffnet. Die im Rathaus wird um 20 Uhr offiziell eröffnen, die im Kulturzentrum Misericórdia folgt am Samstag (30.11.). Schon bestaunt werden kann seit Montag während der Öffnungszeiten des Marktes auch die Krippe im Mercat de Santa Catalina. Auch im vierten Obergeschoss des El Corte Inglés an den Avenidas ist bis zum 5. Januar eine Krippenlandschaft aufgebaut.