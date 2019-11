TV-Tipp: Der HR zeigt die stillen Seiten von Mallorca

Inseltouren abseits des Sommertrubels - das verspricht eine eineinhalbstündige Reportage des HR, die am Samstagabend (30.11.) ausgestrahlt wird. In der Programmbeschreibung heißt es unter anderem: "So steht der Februar ganz im Zeichen der Mandelblüten - eine gute Zeit für Spaziergänge entlang der Felder oder einen Besuch in einer kleinen Fabrik, die aus den herrlichen weißen Blüten Parfüm macht. Immer einen Rundgang wert ist das Städtchen Sóller, seine Lage im Schutz des Tramuntana-Gebirges und sein naher Anschluss an die Hafenbucht von Port de Sóller war schon für die Römer attraktiv.

Der HR zeigt Touren mit atemberaubendem Panorama und erklärt, wo es sich zu verweilen lohnt. Orte wie Pollença, Déia, Andratx und Palma und deren besondere Attraktionen und Festtage zu der Jahreszeit werden auch besucht.

Die Sendung wurde im Jahr 2017 zum ersten Mal ausgestrahlt und wird seither häufig wiederholt. /jk

Mallorcas stille Seiten: HR, Sa. (30.11.) um 21.45 Uhr