In diesen Bibliotheken in Palma de Mallorca lohnt sich ein Besuch für Residenten

In der Bibliothek Can Sales gibt es ein separates Regal mit Büchern auf Deutsch.

In der Bibliothek Can Sales gibt es ein separates Regal mit Büchern auf Deutsch. Foto: DM

Herbst ist die beste Jahreszeit, um es sich mit einem guten Buch oder Film auf dem Sofa gemütlich zu machen. Wer beides nicht kaufen will, hat in Palma de Mallorca eine große Auswahl an Bibliotheken. Die meisten von ihnen gehören der Stadt. In einigen können Besucher auch deutsche Bücher und Zeitungen ausleihen. Die MZ stellt drei wichtige vor.



Can Sales

Die beste Anlaufstelle für deutsche Residenten ist die von der Landesregierung finanzierte Bibliothek Can Sales in der Nähe des Museums Es Baluard in Palma de Mallorca (Plaça de la Porta de Santa Catalina, 24), die über 600.000 Medien bereitstellt. Hier liegt in der Leseecke im Erdgeschoss nicht nur die neueste Ausgabe der Mallorca Zeitung aus, es gibt auch ein eigenes Regal mit deutschsprachiger Literatur. Auch wer Spanisch lernen will, findet bei Can Sales Lehrmaterialien und Lesestoff. Die Literatur-Regale befinden sich im Keller, im ersten Stock ist eine große Kinder- und Jugendbibliothek untergebracht. Auch in der Film-Abteilung und bei den Comics lohnt sich das Stöbern. Um den kostenlosen Ausweis zu bekommen, müssen Residenten ihre NIE und ihren deutschen Ausweis mit Lichtbild vorlegen. Danach können sie sieben Bücher (15 Tage, einmal verlängerbar) und drei Zeitschriften (eine Woche, einmal verlängerbar) sowie drei DVDs oder CDs (15 Tage, nicht verlängerbar) ausleihen. Öffnungszeiten: montags bis freitags, 8.30 bis 20.30 Uhr, samstags 9.30 bis 14 Uhr. Anfahrt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinien 1, 2, 3, 7, 46). Katalog: https://www.bibliotecapalma.com/cgi-bin/abnetopac/O7194/ID2c5d3200?ACC=101

www.bibliotecapalma.com, Tel. 971-17 60 30



Biblioteca Cort

Die 1935 eröffnete Biblioteca Cort im Erdgeschoss des Rathauses (Plaça Cort, 1) war die erste öffentliche Bibliothek der Insel. In der Ruheoase inmitten des Innenstadt-Trubels liegen vereinzelt auch deutsche Zeitungen aus, vor allem aber gibt es Bücher zur Geschichte der Stadt und der Balearen sowie zu hierzulande bekannten Personen. Für den Ausweis, der auch für die anderen Bibliotheken der Stadt gilt (inklusive Ramón Llull, s.?u.) bitte den Personalausweis, den grünen Ausländer-Eintrag oder die Bürgerkarte vorlegen. Bücher – CDs und DVDs gibt es keine – können drei Wochen lang ausgeliehen und um drei weitere Wochen verlängert werden. Katalog: https://bibliopalma.palma.cat/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2198&codResi=1&codMenu=2147?uage=es

https://bibliopalma.palma.cat, Tel. 971-22 59 62



Biblioteca Ramón Llull

Die Biblioteca Ramón Llull (Carrer Institut Balear, s/n) stellt in einem historischen Gebäude der Universität über 35.000 Dokumente bereit und wurde erst 2005 wiedereröffnet. Vor allem Bücher zu modernen Künsten wie Fotografie, Design und Architektur gibt es hier, aber auch Romane, Comics, Reiseführer oder Lesestoff aus den Bereichen Psychologie, Soziologie oder Religion. Fachbücher auf Deutsch können nur vor Ort gelesen werden, Romane auch zu Hause. Für Bücher gilt eine Leihfrist von drei Wochen (drei weitere verlängerbar), für Zeitschriften und CDs eine Woche (eine weitere verlängerbar). Bitte die NIE mitbringen. Öffnungszeiten: montags bis freitags 8.30 bis 20.30 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. Katalog: https://bibliopalma.palma.cat/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2198&codResi=1&codMenu=2147?uage=es

https://bibliopalma.palma.cat, Tel. 971-29 92 60, FB: Biblioteca municipal Ramon Llul