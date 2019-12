Weihnachtsmärkte auf Mallorca - die große Übersicht

Es mag schon stimmen, dass sich auf Mallorca die besinnliche Adventsstimmung nicht so leicht einstellt wie in Deutschland. Aber an Angeboten, die Vorweihnachtszeit gebührend zu feiern, mangelt es nicht. Am Donnerstag eröffnet etwa im Pueblo Español der Weihnachtsmarkt, der zehn Tage lang ab 12 Uhr geöffnet ist. Der Eintrittspreis von 5 Euro beinhaltet einen Glühwein. Der Lions Club feiert am Nikolaustag (6.12.) ab 17 Uhr eine Charity-Party im Restaurant Pinos in der Gemeinde Calvià. Dort gibt es unter anderem Livemusik, Essen und eine Tombola.

Wer Weihnachtslieder singen möchte, geht am 13.12. ab 18 Uhr in die Kirche La Porciúncula an der Playa de Palma. Die Veranstaltung organisiert die deutschen Schule Eurocampus. Und wer gerade in der Gegend ist, kann danach auch gleich im Bierkönig vorbeischauen, dort gibt es noch bis zum 6.1. Glühwein und heiße Schokolade.

Am 14.12. um 16 Uhr folgt dann Inselradio-Moderator Jürgen Mayer mit seiner bitterbösen Weihnachtslesung „Oha, du fröhliche" in der Cafetería Sa Mola in Sineu. Deutlich besinnlicher geht es beim Adventstreff ebenfalls am 14.12. um 16 Uhr in der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde zu.



Noch mehr Märkte